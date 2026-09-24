Milli ve insansız sistemler Denizkurdu-I/2026'da omuz omuza gösteri yaptı

Denizkurdu‑I/2026 seçkin gözlemci günü TCG Anadolu'dan izlendi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz sahalarında icra edilen Denizkurdu‑I/2026 tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlandı. Faaliyetler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci tarafından TCG Anadolu gemisinden takip edildi.

Tatbikat, 2026 yılı planlaması kapsamında 20 Eylül'de başladı. Harekât hazırlık ve fiili silah eğitimleri 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilirken, Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri 24 Eylül'de icra edildi. Etkinliklere destek veren Kara, Hava, Sahil Güvenlik Komutanlıkları ile kamu kurumları dahil olmak üzere toplam 14 bin personel katıldı; tatbikatta 100 gemi ve 50 hava vasıtası görev aldı.

Tatbikatın öne çıkan unsurları:

Günün töreni, TCG Oruçreis tarafından gerçekleştirilen 19 pare selamlama atışıyla başladı. İlk harekât safhasında mayın avlama faaliyetleri yürütüldü; TCG Amasra ile helikopterde görevli Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından tespit edilen mayınlar etkisiz hâle getirildi.

İlk giriş harekâtı senaryosu kapsamında Yılancık Adasına deniz ve hava unsurlarıyla çıkarma gerçekleştirildi. Havadan AH-1W taarruz helikopterleri; denizden ise SAT timlerinin atak botları görev aldı. Senaryo gereği adadaki yaralı sevk edildi, adada Türk bayrağı çekildi ve gemiye çıkarma harekâtında SAT personeli helikopterden halatla gemiye atlayarak bayrak açtı.

Tatbikatın teknik açıdan dikkati çeken anlarından biri, Deniz Kuvvetleri envanterine yeni katılan ve tatbikatta ilk kez kullanılan BAYKAR üretimi dikey iniş kalkış kabiliyetine sahip DİHAnın TCG Anadoludan dikey kalkış yapması oldu. Ayrıca, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) üretimi PİRANA kamikaze insansız deniz aracı (KİDA) su üstü hedefine taarruz ederek hedefi imha etti. Dalaman'dan havalanan Bayraktar TB2 MAM‑C; AKSUNGUR SİHA ise MAM‑T mühimmatıyla atış gerçekleştirdi.

Komutanların değerlendirmeleri ve gelecek vizyonu:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, tatbikatın Deniz Kuvvetleri'nin harekata hazırlık seviyesini artırmaya yönelik önemli bir faaliyet olduğunu belirterek, "Deniz unsurlarımız, mavi vatanda hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korurken, bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sağlamak amacıyla... görevleri başarıyla yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı. Bayraktaroğlu, tatbikata ilişkin olarak katılımın asıl unsurunun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olduğunu; destek veren diğer kuvvetler ve kurumlarla birlikte toplam 14 bin personelin görev aldığını vurguladı.

Orgeneral Bayraktaroğlu ayrıca insansız sistemlerin önemine işaret ederek, tatbikatta siber yetenekler ve yapay zekâ destekli programların etkin şekilde kullanıldığını ve "şimdi denizlerimizde insanlı ve insansız sistemleri birlikte kullanıyoruz" dedi. Bayraktaroğlu, savunma üretimine ilişkin hedefleri de açıkladı: "Türkiye’nin bu kapsamda yürüttüğü çalışmalarda beş yılda 5 milyon, on yılda ise 10 milyon İHA üretilmesi hedeflenmektedir."

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise harekât konseptinin insanlı ve insansız sistemlerin birlikte kullanımına dayandığını belirterek, milli projelere vurgu yaptı. Tatlıoğlu, hava savunma harbi muhribi Kocatepe, Milli Denizaltı Atılay ve Milli Uçak Gemisi projelerinin hayata geçirilmesiyle Deniz Kuvvetleri'nin yeteneklerinin daha da ileri taşınacağını ifade etti. Tatlıoğlu ayrıca savunma sanayisiyle kurulan iş birliğinin önemine değinerek, Türkiye'nin "dünyada aynı anda en fazla sayıda savaş gemisini inşa eden ülkeler arasında" yer aldığı değerlendirmesini paylaştı.

Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından tatbikata katılan unsurlar tarafından selamlama geçişi yapıldı. Günün gösterimleri, milli ve yerli platformların entegre şekilde kullanıldığı bir tatbikat örneği sunarken, Deniz Kuvvetleri'nin insanlı ve insansız sistemleri müşterek olarak icra etme yeteneğinin altını çizdi.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TARAFINDAN TÜRKİYE'NİN 3 TARAFINDA BULUNAN DENİZLERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENİZKURDU-I/2026 TATBİKATI'NIN SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ FAALİYETLERİ TAMAMLANDI.