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Milliler Bologna'ya geçip Dall'Ara'da son hazırlıklarını tamamlayacak

A Milli Takım, Vincenzo Montella yönetiminde Standard Liege tesislerinde İtalya maçı hazırlıklarına başladı; yarın Bologna'ya geçilecek.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 21:49

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Milliler Bologna'ya geçip Dall'Ara'da son hazırlıklarını tamamlayacak

hazırlıklar belçika'da tamamlanıyor:

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Belçika'da başladı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, Standard Liege kulübünün akademi tesislerinde basına kapalı bir idman yapıldı.

antrenmanın akışı ve içerik:

Dünkü çalışmada, Belçika - Türkiye maçına ilk 11'de başlayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular saha çalışmalarına katıldı. İdman ısınma hareketleriyle başladı; pas, çeviklik ve son vuruş çalışmalarıyla sürdü. Son bölümde taktik oyun uygulandı.

bologna'ya geçiş ve basın programı:

Milliler, İtalya maçı hazırlıklarını yarın saat 11.15’te (TSİ 12.15) aynı tesiste yapılacak antrenmanla tamamlayacak. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. Yerel saatle 16.30’da (TSİ 17.30) Türk Hava Yolları’na ait uçakla Liege’den Bologna’ya geçecek A Milli Takım’da Teknik Direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir oyuncu, Renato Dall’Ara Stadyumunda saat 18.45’te (TSİ 19.45) basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, basın toplantısı öncesinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.

A MİLLİ TAKIM, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP&#039;TA İTALYA İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA...

A MİLLİ TAKIM, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TA İTALYA İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BELÇİKA'DA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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