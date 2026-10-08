Milliler FIFA sıralamasında 31. basamakta yer aldı

FIFA ekim sıralaması:

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından yayımlanan ekim ayı dünya sıralamasında 1.563 puanla 31. sırada yer aldı.

UEFA Uluslar Ligi 1. Grup'taki rakiplerin durumu:

Millilerin gruptaki rakipleri pozisyonlarını korudu; Fransa 1.958 puanla üçüncü, Belçika 1.779 puanla sekizinci ve İtalya 1.713 puanla 15. sıradaki yerlerini muhafaza etti.

Dünya sıralamasının ilk basamakları:

FIFA'nın internet sitesinde yayımlanan ekim ayı sıralamasında, 2024 Avrupa şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanma başarısı gösteren 2.011 puanlı İspanya birinci sırada bulunuyor. Bunu 1.972 puanla Arjantin, 1.958 puanla Fransa ve 1.925 puanla İngiltere takip ediyor. Portekiz ise iki basamak yükselerek 1.807 puanla beşinci sırada yer aldı.

Bu sıralama, federasyonlar ve teknik ekipler için hem değerlendirme hem de gelecek taktik planlamalarında referans teşkil ediyor.

Bir sonraki resmi FIFA dünya sıralaması 18 Kasım Çarşamba günü açıklanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, ULUSLARARASI FUTBOL FEDERASYONLARI BİRLİĞİ (FIFA) TARAFINDAN AÇIKLANAN EKİM AYI DÜNYA SIRALAMASINDA BİN 563 PUANLA 31. SIRADA YER ALDI.