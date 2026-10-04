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Milliler UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya'ya konuk oluyor

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında yarın TSİ 21.45'te Renato Dell'Ara'da İtalya ile karşılaşacak; Arda ve Barış cezalı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:14

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Milliler UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya'ya konuk oluyor

Milliler İtalya deplasmanında

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında yarın TSİ 21.45'te Bologna'daki Renato Dell'Ara Stadyumu'nda ev sahibi İtalya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, grupta Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 yenilerek son sırada bulunuyor; milliler bu maçlarda 1 gol atıp kalesinde 8 gol gördü.

grup tablosu ve son dönem performansı:

İtalya, grupta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. A Milli Takım ise puansız ve gol açısından geride kalmış durumda. Son 6 resmî ve özel karşılaşmada milliler 1 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı; söz konusu dönemde mağlubiyetler Avustralya (2-0), Paraguay (1-0), Fransa (1-0), İtalya (4-1) ve Belçika (3-0) karşısında geldi. Tek galibiyet ise ABD karşısında 3-2 ile kaydedildi.

tarihçe, maç sayıları ve teknik ekip:

Türkiye ile İtalya arasındaki bu müsabaka, iki ülke arasında oynanacak 18. randevu olacak. Geride kalan 17 karşılaşmada ay-yıldızlılar 5 beraberlik, 12 yenilgi aldı; Türkiye 11, İtalya ise 33 gol kaydetti. A Milliler, daha önce 368'i resmi, 289'u özel olmak üzere toplam 657 maç oynadı; bu karşılaşma ile millilerin tarihindeki maç sayısı 658 olacak. Şu ana dek kırmızı-beyazlılar 1'i hükmen olmak üzere 260 galibiyet, 246 mağlubiyet ve 151 beraberlik elde etti; toplamda 907 gol atılırken, 940 gol yenildi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde A Milli Takım 39 maça çıktı (30 resmi, 9 özel). Montella döneminde milliler 21 galibiyet, 13 yenilgi ve 5 beraberlik aldı; Bologna'daki mücadele Montella'nın takımın başında 40. müsabakası olacak.

kadroyla ilgili son durum ve hakem atamaları:

Teknik heyetin açıkladığı aday kadroda kaleciler arasında Altay Bayındır (Celta), Uğurcan Çakır (Galatasaray), Muhammed Şengezer (Başakşehir) ve Okan Kocuk (Samsunspor) yer alıyor. Defans, orta saha ve forvet hattında Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün gibi isimler bulunuyor; kadro listesindeki tüm oyuncular teknik direktör tarafından açıklandı.

Sakatlık ve disiplin durumu maç öncesi kadroya etki etti: Belçika maçında gördükleri sarı kartlarla Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz cezalı duruma düştükleri için İtalya karşısında forma giyemeyecek; iki futbolcu izinli olarak kamptan ayrıldı. Daha önce Orkun Kökçü ise ayak parmağındaki ağrı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Karşılaşmanın hakemi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak olacak; yardımcı hakemler Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik, dördüncü hakem Karol Arys. VAR görevlisi Piotr Lasyk, AVAR ise Lukas Fhndrich olarak açıklandı.

Milliler, İtalya deplasmanında oynayacakları bu maçta hem gruptaki durumlarını iyileştirmeyi hem de teknik kadronun yönetimindeki istikrarı sürdürmeyi amaçlıyor. Taraftarlar ve gözlemciler, cezalı oyuncuların yokluğunda hangi oyuncuların sorumluluk üstleneceğini ve Montella'nın nasıl bir 11 tercih edeceğini merakla bekliyor.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP&#039;TAKİ DÖRDÜNCÜ MAÇINDA YARIN DEPLASMANDA İTALYA...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ DÖRDÜNCÜ MAÇINDA YARIN DEPLASMANDA İTALYA İLE KARŞILAŞACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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