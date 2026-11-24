Operasyonun ayrıntıları:
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalışma yürüttü. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı.
Ele geçirilen eserler ve adli süreç:
Araçta yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1 ikonik tablo ile 6 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen eserler muhafaza altına alındı.
Bu nesnelerin 1 milyon dolara satılmak istendiği belirtilirken, olayla ilişkilendirilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
kaçakçılıkla mücadele perspektifi:
Olay, Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak kaydedildi ve bölgedeki tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerinin sürdüğünü gösteriyor.
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE TARİHİ ESER NİTELİĞİ TAŞIDIĞI DEĞERLENDİRİLEN TABLO VE SİKKELERİ 1 MİLYON DOLARA SATMAK İSTEYEN 2 ŞÜPHELİ, JANDARMA EKİPLERİNİN OPERASYONUYLA YAKALANDI.
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