Mimarların çağrısı:

TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zeki Şahin, Balıkesir’in kentleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerinde; kent geleceğinin ortak akıl, bilimsel yaklaşım ve mesleki katılımla şekillenmesi gerektiğini ifade etti. Şahin, yerel yönetimler, meslek odaları, üniversiteler ve kentlilerin eşgüdüm içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Geçmişte düzenlenen kent sempozyumları, çalıştaylar ve panellerde üretilen bilimsel ve mesleki birikimin kentin planlama kararlarına daha güçlü şekilde yansıtılması gerektiğini belirten Şahin, bu birikimin pratiğe dönüştürülmesinin öncelikli hedef olduğuna işaret etti.

Yapı güvenliği ve kent dokusuna yaklaşım:

Şahin, Altıeylül ve Karesi ilçelerinin merkez nüfusunun, kırsal mahalleler hariç olmak üzere yaklaşık 300 bine ulaştığını hatırlattı. Kent merkezindeki yapı stokunun büyük bölümünü zemin kat üzeri üç veya dört katlı yapıların oluşturduğunu belirterek, Balıkesir’in deprem gerçeğinin planlama ve uygulamalarda öncelikli değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yapı güvenliğinin yalnızca kat sayısına göre değerlendirilemeyeceğini; zemin şartları, taşıyıcı sistem, yapım kalitesi, mühendislik hizmetleri ve denetimin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Kentin geleneksel dokusundaki dar sokaklar, bitişik nizam yapılar ve küçük parseller sebebiyle her bölgeye aynı imar yaklaşımının uygulanmasının doğru olmayacağını ifade etti.

Şahin, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 9. maddesi kapsamındaki yol genişliklerine bağlı kat adedi esaslarının, ilgili uygulama şartlarıyla birlikte değerlendirilmesi ve yerel imar planları ile plan notlarının dikkate alınmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Zemin kat kullanımında kontrollü çözümler:

Özellikle küçük parsellerde zemin kat ticari kullanımlarda mutfak, tuvalet ve müşteri alanı düzenlemelerinde sıkıntılar yaşandığını belirten Şahin, bu ihtiyaca yanıt verebilecek kontrollü çözümler önerdi. Plan notlarının izin verdiği veya gerekli plan kararlarının üretildiği bölgelerde, zemin kat iş yerlerinin sokak cephesine yönelik kontrollü kapalı alan düzenlemelerinin değerlendirilebileceğini söyledi.

Örnek olarak, 5 metre yapı yaklaşma mesafesi olan yerlerde en fazla 3 metre, 3 metre çekme mesafesi olan yerlerde ise en fazla 2 metre derinliğinde kapalı ticari kullanım önerilebileceğini belirtti. Bu yaklaşımın kalan alanın yaya geçişine, bina giriş-çıkışlarına, arka bahçedeki otopark erişimine ve acil müdahale imkanlarına katkı sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Böyle uygulamaların mimar tarafından özel projelendirilmesi, belediye onayından geçmesi ve ilgili bağımsız bölümlerin tapudaki yönetim planlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Şahin, hiçbir şartta kaldırımların işgal edilmesine veya yaya güvenliğinin zedelenmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Çatı arası ve hafif çelik sistem önerisi:

Çatı arası kullanımlarında ise özellikle ayrık nizamlı, yeterli parsel büyüklüğüne ve uygun son kat döşeme alanına sahip yapılarda farklı çözümler geliştirilebileceğini söyleyen Şahin, son kat döşemesi tamamlanmış betonarme yapılarda ağır betonarme taşıyıcılar eklemek yerine, mühendislik hesaplarına dayanan hafif çelik çatı sistemleri tercih edilmesinin yapıya gelen ek yükleri azalttığını, uygulamanın daha hafif, esnek ve hızlı olmasını sağladığını belirtti.

Ancak bu yaklaşımın her yapı için uygun olmadığını, bitişik nizamlı yapılarda, küçük parsellerde ve mevcut yapı güvenliğinin elverişli olmadığı durumlarda aynı sonucun beklenmemesi gerektiğini; uygulamaların mutlaka statik ve deprem performansı değerlendirmesi ile ilgili izin süreçlerine uygun biçimde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Mesleki katılımı güçlendirme önerileri:

Şahin, mimarların sadece proje üreten kişiler olmadığını; kentlerin sorunlarına çözüm geliştiren, kentsel tasarıma katkı sunan meslek insanları olduklarını belirtti. Yerel yönetimlerin imar düzenlemelerinde mimarların ve meslek odalarının bilgi ve deneyimlerinden daha fazla yararlanmasının önemine dikkat çekti.

Somut bir öneri olarak, büyükşehir, il ve ilçe belediye meclislerinin imar komisyonlarında en az bir mimarın üye olarak görev almasının, imar kararlarının mimari, kentsel ve toplumsal etkilerinin mesleki bir bakış açısıyla daha etkin değerlendirilmesini sağlayacağını ifade etti.

Ruhsatsız ve mevzuata aykırı yapılaşmaya hiçbir şartta izin verilmemesi gerektiğini de vurgulayan Şahin, önerilerinin bilimsel esaslara dayanan, yasal çerçevede uygulanabilir ve kent yararını gözeten yaklaşımlar olduğunu söyledi. Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Amacımız daha fazla yapılaşma değil; insanı, çevreyi ve deprem gerçeğini önceleyen, daha güvenli, dengeli ve yaşanabilir bir Balıkesir oluşturmaktır."

Şahin, kentlerin geleceğinin tek bir kurumun veya meslek grubunun değil, tüm paydaşların ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, yerel yönetimlerden meslek odalarına, üniversitelerden kentlilere kadar herkesin katkısıyla Balıkesir’in geleceğinin birlikte tasarlanabileceğini yineledi.

MİMARLAR ODASI BALIKESİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI OSMAN ZEKİ ŞAHİN