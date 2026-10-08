Mimarlığa adanmış bir yol: Biba'dan öğrencilere 'önünüz aydınlık' mesajı

buluşma ve ders ziyareti:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, mezunu olduğu Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mimarlık Fakültesi'ni ziyaret ederek Dekan Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Vekili Biba, BUÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Taş'ın 'Mimari Tasarım' dersinin konuğu oldu ve mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

bursa'nın mimari kimliği ve laboratuvar benzetmesi:

Mezun olduğu bölgeye dönen Biba, Bursa'yı mimarlık için 'adeta bir laboratuvar' olarak tanımladı ve öğrencilere şehir ölçeğinde düşünmenin önemini vurguladı. 'Bursa, mimarlık için adeta bir laboratuvar gibi.' sözleriyle kentin sunduğu öğrenme fırsatlarının mesleki hayata katkısına dikkat çekti.

öğrenme, yenileşim ve mesleki yaklaşım:

Biba, hayat boyu öğrenmeye öncelik verilmesi gerektiğini belirterek 'Öğrenmenin yaşı yok.' dedi. Değişen teknoloji, malzemeler ve yaşam biçimlerine uyum sağlamanın zorunlu olduğunu; mimarların kendilerini sürekli yenilemeleri ve eleştirilere açık olmaları gerektiğini söyledi. Öğrencilere doğrudan verdiği mesaj ise şu oldu: 'Önünüz gayet aydınlık. Sadece ne yapacağınızı bilmeniz gerekiyor.'

Belediyecilik perspektifinden projelere bakışını da aktaran Biba, mimari yaklaşımın parsel bazlı değerlendirilemeyeceğini; projelerin çevresine ve şehre katacağı değerin mutlaka hesaba katılması gerektiğini vurguladı. 'Sokağı düşünmek zorundasınız, caddeyi düşünmek zorundasınız, şehri düşünmek zorundasınız. Yaptığınız projeler mekândan değil, hayattan ibaret.'

Dersin sonunda Biba, mimar adayı gençlerin sorularını yanıtladı ve günün anısına öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Uludağ Mimarlık Topluluğu öğrencileri de derse katılarak deneyimlerini paylaşan Başkan Vekili'ne teşekkür etti; ayrıca Biba'nın öğrencilik yıllarına ait fotoğraf karesi anı olarak yeniden çekildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, MEZUNU OLDUĞU BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) MİMARLIK FAKÜLTESİ’NDE GENÇLERE TAVSİYELERDE BULUNDU: “ÖNÜNÜZ AYDINLIK”