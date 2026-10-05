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Mimarsinan'da eğitim ve altyapı talepleri MHP heyeti tarafından belediyeye iletildi

MHP Melikgazi heyeti Mimarsinan'da vatandaş ve okul ziyaretinde bulundu; yol çalışmaları, sosyal tesis ve okul kütüphanesi talepleri belediyeye aktarıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Caner Şahin

Mimarsinan'da eğitim ve altyapı talepleri MHP heyeti tarafından belediyeye iletildi

Mimarsinan'da eğitim ve altyapı talepleri MHP heyeti tarafından belediyeye iletildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Melikgazi İlçe Başkanı Murat Titizbaş ile Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur ve yönetim kurulu üyeleri, Mimarsinan Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşarak mahalle sakinlerinin önceliklerini yerinde dinledi.

mahalle ziyaretinde iletilen talepler ve belediyeyle iletişim:

Görüşmelerde ortaya çıkan talepler üzerine Murat Titizbaş, doğrudan iletişim kurmak için Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu telefonla aradı ve mahalle halkının beklentilerini aktardı. Yapılan görüşmede, mahallede devam eden yol yapım çalışmalarının hızlandırılacağı belirtildi. Ayrıca mahalle meydanına talep edilen sosyal tesis ile futbol sahasının 2027 yılı yaz döneminde Mimarsinanlıların hizmetine sunulmasının planlandığı ifade edildi.

okul ziyareti ve eğitime yönelik somut adımlar:

Heyet, program kapsamında Mimarsinan Ortaokulu'nu da ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Okulun ihtiyaçları yerinde incelendi; Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur okula bir kütüphane kazandırılacağını müjdeledi.

Okulun ön bölümünün PVC doğrama ile kapatılması, basketbol sahasının yenilenmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması konularında ise Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun destek vereceği kaydedildi. MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı açıklamasında, vatandaşların taleplerine gösterilen duyarlılık nedeniyle Başkan Mustafa Palancıoğlu'na, eğitime yönelik desteği nedeniyle de Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur'a teşekkür edildi.

Açıklama "Vatandaşımızın talebi, teşkilatımızın takibidir." ifadeleriyle tamamlandı.

MHP MELİKGAZİ İLÇE BAŞKANI MURAT TİTİZBAŞ, ÜLKÜ OCAKLARI KAYSERİ İL BAŞKANI HALİT YAĞMUR VE...

MHP MELİKGAZİ İLÇE BAŞKANI MURAT TİTİZBAŞ, ÜLKÜ OCAKLARI KAYSERİ İL BAŞKANI HALİT YAĞMUR VE BERABERİNDEKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, MİMARSİNAN MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK TALEP VE SORUNLARI YERİNDE DİNLEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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