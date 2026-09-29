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Minareden yardım çağrısı: imam köylüleri traktörle müdahale etmeye çağırdı

Adıyaman Kahta'ya bağlı Koçtepe köyünde çıkan orman yangınında imam minareden anons yapıp köylülerden traktörle müdahale ve destek istedi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:39

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Minareden yardım çağrısı: imam köylüleri traktörle müdahale etmeye çağırdı

Olayın gelişimi:

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Koçtepe (Hopak) köyü kırsalında çıkan orman yangını, henüz belirlenemeyen nedenlerle başladı ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.

Yangının fark edilmesinin ardından Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Kahta Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ve ormanlık alanda daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun bir çalışma yürüttü.

İmamın çağrısı ve köylü müdahalesi:

Koçtepe köyünün imamı, yangın sırasında minareye çıkarak yaptığı anonsla vatandaşlardan traktörlerle yangın yerine gitmelerini ve alevlere müdahale etmelerini istedi. Bu çağrı üzerine köylüler traktörleriyle yangın bölgesine yöneldi ve ekiplerle birlikte söndürme çalışmalarına katıldı.

Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle ekipler zaman zaman güç anlar yaşarken, yerel dayanışma müdahalelerin hızlanmasına katkı sağladı.

Sonuç ve soruşturma:

Birlikte yürütülen müdahale sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Çıkan yangının nedeni henüz belirlenememiş olup soruşturma, yangının çıkış sebebini ve müdahale sürecini aydınlatmayı amaçlıyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ORMAN YANGININDA KÖYÜN İMAMI MİNAREYE ÇIKARAK...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ORMAN YANGININDA KÖYÜN İMAMI MİNAREYE ÇIKARAK KÖYLÜLERDEN YARDIM DESTEĞİ İSTEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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