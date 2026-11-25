Kaza yerinde yaşananlar:

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle 16 S 4531 plakalı servis minibüsü ile 16 SA 415 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüsünde bulunan 8 kişi yaralandı.

ilk müdahale ve sağlık durumu:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

görgü tanıkları ve soruşturma:

Sürücüler, kayıtlara geçen isimlerle Mehmet K. ve Salih Ö. olarak belirlendi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olayın nedeni ile olası kusur tespitine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

BURSA’DA SERVİS MİNİBÜSÜ İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA SERVİS YAN YATTI. KAZADA, 8 KİŞİ YARALANDI.