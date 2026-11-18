Minas Gerais'te sağanak hayatı felç etti

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, özellikle Ipatinga kentinde cadde ve sokakların suyla kaplanmasına neden oldu. Bölgeden paylaşılan görüntülerde, yoğun sel sularının kucağında çocuk taşıyan bir kişinin göğüs hizasına kadar yükselen sular içinde ilerlemeye çalıştığı görüldü.

Etkilenen altyapı ve sağlık hizmetleri:

Sel, kent merkezindeki ulaşımı aksattı ve çok sayıda aracı suların altında bıraktı. Yüzeysel su baskınları nedeniyle iki sağlık merkezi sel sularının etkisine girdi; bu durum, yerel sağlık hizmetlerinde geçici aksamalara yol açtı. Sağlık merkezlerine ulaşımın zorlaşması hasta ve personel hareketliliğini olumsuz etkiliyor.

Meteorolojik uyarı ve olası sonuçları:

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (Inmet) eyalet genelinde yeni şiddetli yağışlar ve fırtınalara karşı uyarıda bulundu. Yetkililer, sel riski taşıyan bölgelerde yaşayanların dikkatli olması, araç ve yayaların su birikintilerinden uzak durması gerektiğini vurguluyor. İzleme ve müdahale çalışmaları devam ederken, yetkililer bölgedeki durumu takip ediyor.

Görüntüler selin etkisini çarpıcı biçimde yansıtırken, yerel yetkililerin ve yardım ekiplerinin olası zararları sınırlamak için ileriye dönük önlemler alması bekleniyor.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde meydana gelen selde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, iki sağlık merkezini de sel bastı.