Minibüs bahçe duvarını yıkarak binanın avlusuna girdi

Arnavutköy'de sabah saatlerinde korkutan kaza:

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Taşoluk Caddesi'nde sabah saat 07.30 sıralarında VIP taşımacılık yapan bir minibüsün sürücüsünün kontrolünden çıktığı iddia edildi. Yoldan çıkan araç, cadde kenarındaki bir binanın bahçe duvarına çarparak avluya girdi. Çarpmanın etkisiyle duvar yerle bir olurken, kazanın erken saatlerde gerçekleşmesi muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsün kontrolden çıkarak yol kenarındaki bina yönüne doğru hızla ilerlediği ve duvara çarptığı anlar yer aldı.

Kaza anı ve alanın durumu:

Minibüsün girdiği bahçenin bina sakinleri ve çocuklar tarafından kullanıldığı bildirildi. Çarpmanın şiddetiyle oluşan hasar, hem duvarın tamamen yıkılmasına hem de bahçe içindeki eşyalarda zarar oluşmasına neden oldu. Olayda yaralanma bilgisi kaynak metinde yer almıyor; ancak sakinler, kaza saatinin erken olmasının olası bir can kaybını engellediğini vurguladı.

Mahalle sakinlerinin tepkisi ve talepleri:

Bina sakinleri, Taşoluk Caddesi'nde araçların süratli ilerlediğini ve aynı noktada daha önce de çok sayıda kaza yaşandığını belirtti. Sakinler, yolun yenilenmesinin ardından kaza sayısının arttığını öne sürerek caddeye kasis veya hız kesici gibi önlemler yapılmasını talep etti.

Bina sakini Yücel Özbaş kazayı anlatarak, "Sabah 07.30 sıralarında buradan geldi. Dalmış mı, uyumuş mu bilmiyorum. Hiç frene basmadan direkt bahçemize, oturduğumuz, çocuklarımızın oynadığı yere, gördüğünüz gibi girdi. Bu yol yeni yapıldıktan sonra bu 5’inci kazamız" dedi. Özbaş yetkililere defalarca başvurduklarını, Büyükşehir'e yazdığını ancak kendilerine "burada okul yok, cami yok" denildiğini aktararak, "Buraya birinin ölmesi mi gerekiyor buraya set yapmaları için" diye sordu.

Özbaş ayrıca, "Beş kere benim bahçeme girildi. Eğer burada çocuklar veya marketten ekmek almaya gelen insanlar olsaydı hepsini alıp buraya sürükleyebilirdi" diyerek tehlikenin devam ettiğini vurguladı.

Sorumluluk ve geçmiş düzenlemeler:

Taşoluk Caddesi'nin İBB sorumluluğunda olduğu ve cadde ile peyzaj düzenlemesi öncesinde bölgede kasislerin bulunduğu, ancak yapılan düzenleme çalışmaları ve UKOME kararları gerekçe gösterilerek kasis ve hız kesicilerin kaldırıldığı öğrenildi. Sakinler, yetkililerin uyguladığı düzenlemenin ardından güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını savunuyor ve kalıcı çözüm istiyor.

Sonuç: Kaza herhangi bir can kaybı olmadan atlatıldı ancak bölge sakinleri benzer olayların tekrarlanmaması için hız kesici ve fiziksel önlemler talep ediyor. Olayla ilgili soruşturma ve resmi açıklamalar için yetkili kurumların değerlendirmesi bekleniyor.

ARNAVUTKÖY’DE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLEN VIP TAŞIMACILIK YAPAN MİNİBÜS, YOL KENARINDAKİ BİNANIN BAHÇE DUVARINA ÇARPARAK İÇERİ GİRDİ.