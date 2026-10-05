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Minibüs durağına savrulan araçların arasında kalan kadın son anda kurtuldu

Gümüşhane'de Kale köyü kavşağında iki aracın çarpışması sonucu minibüs durağa savruldu; bir kadın araçların arasında kalarak son anda kurtarıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 19:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Minibüs durağına savrulan araçların arasında kalan kadın son anda kurtuldu

Kaza anı kameraya yansıdı

Gümüşhane'de Kale köyü mevkiindeki kavşakta meydana gelen kazada iki araç çarpıştı, çarpışmanın etkisiyle minibüs yol kenarındaki dolmuş durağına savrularak durağı yıktı.

Kaza anının görüntüleri:

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, dolmuş durağında bekleyen bir kadının çarpışan 26 FM 091 plakalı minibüs ile 34 NZD 926 plakalı otomobilin arasında kaldığı ve minibüsün durağa doğru savrulmasıyla büyük tehlike yaşadığı görüldü. Görüntülerde kadının kazadan kıl payı kurtulduğu ortaya çıktı.

Yaralılar ve müdahale:

Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü O.K., minibüs sürücüsü T.A. ile minibüste bulunan G.K. ve G.Y. yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Kaza, kavşakta meydana gelmesi ve durağa olan yakınlığı nedeniyle güvenlik kamerasına anbean yansıdı; görüntüler olayın şiddetini ve bekleyenlerin maruz kaldığı riski net şekilde gösterdi.

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Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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