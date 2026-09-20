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Minibüs refüje çarparak karşı şeride geçti, motokurye son anda kurtuldu

Malatya'da park eden araca çarpmamak için manevra yapan panelvan minibüs refüje çarpıp karşı şeride geçti; motokurye hafif yaralandı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 21:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Minibüs refüje çarparak karşı şeride geçti, motokurye son anda kurtuldu

Minibüs refüje çarparak karşı şeride geçti, motokurye son anda kurtuldu

Gündüz saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, panelvan tipi minibüs park etmeye çalışan bir araca çarpmamak için manevra yaparken kontrolden çıktı. Minibüs refüje çarparak yön değiştirdi ve karşı şeride geçerek durabildi.

Kaza anının görüntüleri:

Kaza anı çevredeki bir kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsün manevra yaparken dengesini kaybettiği, refüje çarpıp karşı şeride savrulduğu ve olay yerinde durduğu görülüyor.

Yaralanma ve inceleme:

O sırada yoldan geçen motokurye, minibüsün çarpmasından son anda kurtuldu; dengesi bozularak çöp konteynerine çarparak devrildi ve hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı.

Minibüsün karşı şeride geçtiği kazada motokurye ölümden saniyelerle kurtuldu...O anlar...

Minibüsün karşı şeride geçtiği kazada motokurye ölümden saniyelerle kurtuldu...O anlar kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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