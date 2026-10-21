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Minik ayılar anne peşinde, ormanda geyik ve vaşak da görüntülendi

Akyazı'daki fotokapanlar, Sakarya ormanlarında anne ayı ve yavrularının oyundan yiyecek arayışına, geyik ve vaşağın doğal görüntülerine tanık oldu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Minik ayılar anne peşinde, ormanda geyik ve vaşak da görüntülendi

Minik ayılar anne peşinde, ormanda geyik ve vaşak da görüntülendi

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki derin ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar, bölgenin zengin yaban hayatından dikkat çekici görüntüler kaydetti. Kameralara takılanlar arasında anne ayı ve yavruları ile birlikte, ihtişamlı boynuzlu bir geyik ve çevreyi dikkatle izleyen bir vaşak yer aldı.

Fotokapanların yerleştirildiği alan ve amaçları:

Görüntüler, Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda, Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü'nün denetimindeki ormanlık bölgelere kurulan cihazlarla elde edildi. Bu uygulamanın temel amacı, yaban hayatını izlemek, türlerin davranışlarını belgelemek ve koruma çalışmalarına bilimsel veri sağlamaktır.

Kayıtlarda öne çıkan anlar:

Kayıtlarda öne çıkan sahneler arasında, anne ayının yavrularıyla yiyecek arayışına çıktığı, minik ayıların annelerinin peşinden ayrılmayıp oyunlar oynadığı anlar bulunuyor. Aynı bölgede kaydedilen diğer görüntüler ise geyik ve vaşak'ın doğal davranışlarını, avı ve çevreyi gözetleme anlarını ekranlara taşıdı. Bu tür görüntüler, ekosistemdeki etkileşimleri ve bireylerin gündelik yaşamını anlamak açısından önemli veri sunuyor.

Elde edilen kayıtlar, yerel yönetim ve koruma ekiplerinin yaban hayatı yönetimi çalışmalarına katkı sağlamayı sürdürecek. Fotokapanların sunduğu bu doğal kareler, hem bilgilendirici hem de koruma bilincini artırıcı nitelik taşıyor.

Minik ayılar annelerinin peşinden böyle koştu

Minik ayılar annelerinin peşinden böyle koştu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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