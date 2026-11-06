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Minik eller büyük fark yarattı: sınıf dayanışması 20 aileye ulaştı

Atatürk İlkokulu 2/C öğrencileri, 'İyilik İyileştirir' projesiyle 20 aileye yardım ulaştırdı; paylaşma ve empati duygusu uygulamalı olarak güçlendi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Minik eller büyük fark yarattı: sınıf dayanışması 20 aileye ulaştı

sınıfın başlattığı proje ve uygulaması:

Sivas merkezde bulunan Atatürk İlkokulu 2/C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Banur Kiral rehberliğinde "İyilik İyileştirir" adlı sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Projenin amacı, öğrencilere yardımlaşma, paylaşma ve empati duygularını küçük yaşta kazandırmaktı. Bu kapsamda sınıfın bir bölümü yapılan çalışma ile 20 aileye ulaşarak hazırlanan yardımları bizzat teslim etti.

Çocukların çocuklara el uzatması anlayışıyla gerçekleştirilen uygulamada, hazırlık aşamasından teslimata kadar öğrenciler aktif rol aldı. Yardımların toplanması, paketlenmesi ve ilgili ailelere ulaştırılması süreçlerinde öğrencilerin sorumluluk alması, projenin temel hedeflerinden biriydi. Teslimat anlarındaki heyecan ve mutluluk, hem sınıf içi bağları güçlendirdi hem de alan ailelerde sıcak bir etki bıraktı.

çocukların deneyimi ve velilerin değerlendirmesi:

Projeye katılan minikler, ihtiyaç sahibi akranlarıyla birebir iletişim kurarak dayanışmanın somut sonuçlarını gördü. Öğrencilerin bu deneyim sayesinde paylaşma ve empatiyi uygulamalı olarak öğrenmesi, sınıf içinde gözle görülür bir olgunlaşma sağladı. Veliler, çocukların küçük yaşta sosyal sorumluluk projelerine dahil edilmesinin önemine vurgu yaparak bu tür etkinliklerin empati ve sosyal farkındalığı artırdığını belirtti.

"İyilik İyileştirir" projesi, sınıf öncülüğünde yürütülen bir örnek çalışma olarak, okul topluluğunda sevgi, paylaşma ve dayanışma bağlarının güçlenmesine katkı sundu. Öğrencilerin kendi elleriyle yardım ulaştırması, projenin kalıcılığını ve etkisini artıran bir boyut olarak öne çıktı.

Minik yüreklerden büyük dayanışma, 2&#039;nci sınıf öğrencilerinden 20 aileye iyilik eli

Minik yüreklerden büyük dayanışma, 2'nci sınıf öğrencilerinden 20 aileye iyilik eli

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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