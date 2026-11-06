Minik eller Silifke'nin yanan topraklarını fidanlarla yeniden yeşertiyor

Etkinlik sahada başladı:

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Keben İlkokulu öğretmen ve öğrencileri bir araya geldi. Öğrenciler, fıstık çamı ve mavi servi fidanlarını hazırlanmış alanlara dikti ve dikim sürecini müdürlük ekipleriyle birlikte yürüttü.

Minik ellerden can suyu:

Çocuklar fidanları sadece toprağa koymakla kalmadı; dikim sonrası fidanlara can suyunu da kendi elleriyle verdi. Etkinlik boyunca öğretmenler ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli, dikim teknikleri ve bakım gereksinimleri hakkında öğrencilere bilgi aktardı.

Geleceğe ağaç bırakmak:

Yangından zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılmasına katkı sunmayı amaçlayan çalışmada, dikilen fidanların ilerleyen yıllarda büyüyerek bölgenin yeşil örtüsüne katkı sağlaması hedefleniyor. Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, çocukların sürece dahil edilmesinin doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırma açısından önemine dikkat çekti.

Hatıra ve farkındalık:

Etkinlik sonunda öğrenciler diktikleri fidanlarla hatıra fotoğrafı çektirerek çabalarının somut bir izini bıraktı; bu kareler hem çocuklarda gurur duygusu oluşturdu hem de toplumda yangın sonrası iyileştirme çalışmalarına yönelik farkındalığı artırdı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, benzer ağaçlandırma çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

MERSİN’İN SİLİFKE İLÇESİNDE ORMAN YANGINLARINDAN ZARAR GÖREN ALANLARIN YENİDEN YEŞİLLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRERKEN, KEBEN İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ DE FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİNE KATILARAK DOĞAYA KATKI SUNDU.