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Minik eller sokakları temizledi: Kozan'da sıfır atık bilinci

Halit Dağlı İlkokulu öğrencileri, 'Eğitim Kenti Adana' projesiyle cadde ve sokaklarda cam, plastik ve kağıt toplayıp ayrıştırdı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Minik eller sokakları temizledi: Kozan'da sıfır atık bilinci

Minik öğrenciler çevre için harekete geçti

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Halit Dağlı İlkokulu öğrencileri, okul çevresi ve mahalle sokaklarında gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasıyla dikkat çekti. Minikler yerde gördükleri cam, plastik ve kağıt atıkları tek tek toplayıp ayrıştırdı ve geri dönüşüm kutularına yerleştirdi.

etkinliğin yapılış şekli:

Çalışma, okul bahçesinden başlayıp çevre cadde ve sokaklara yayılarak sürdü. Öğrenciler topladıkları atıkları sınıflandırırken aynı zamanda çevre temizliği, atık ayrıştırma ve geri dönüşüm konularında uygulamalı eğitim aldı. Etkinlik, kentin eğitim politikalarıyla uyumlu biçimde organize edildi.

yetkililerin değerlendirmesi:

Etkinliğe katılarak öğrencilerle bir araya gelen Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik, projenin Adana genelinde eş zamanlı yürütüldüğünü belirterek, "Burada ayrıştırma, geri dönüşüm ve atıkların yeniden kullanılabilir hale getirilmesi bilincini oluşturuyoruz. Amacımız çocuklarımıza temiz bir gelecek emanet edip onların da yarınlara temiz bir dünya bırakmasını sağlamak. Emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Okul Müdürü Seyban Karaköse ise Halit Dağlı İlkokulu'nun proje kapsamında pilot bölge seçildiğini ve amaçlarının çevre bilincini kalıcı hale getirmek olduğunu vurguladı. Karaköse, öğrencilerle birlikte mahalle ve okul sokaklarının temizlendiğini, geçmişte "Yeşil Vatan" temasıyla Dağılcak mevkii yol kenarı atıklarının da toplandığını belirterek, "Öğrencilerimizi sıfır atık konusunda sürekli ve bilinçli şekilde eğitmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Etkinlik boyunca minikler, yöre sakinlerine "doğayı kirletmeyin" çağrısında bulundu; yetkililer de benzer çalışmaların devam edeceğini ve bu tür uygulamaların çocuklarda uzun vadeli çevre farkındalığı oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

ADANA&#039;NIN KOZAN İLÇESİNDE HALİT DAĞLI İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ, &quot;EĞİTİM KENTİ ADANA&#039;DA SIFIR ATIK VE...

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE HALİT DAĞLI İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ, "EĞİTİM KENTİ ADANA'DA SIFIR ATIK VE ÇEVRE FARKINDALIĞI" PROJESİ ÇERÇEVESİNDE OKUL ÇEVRESİNDEKİ CADDE VE SOKAKLARDA ÇÖP TOPLADI. MİNİK ÖĞRENCİLER, TOPLADIKLARI CAM, PLASTİK VE KÂĞIT ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN AYRIŞTIRIRKEN, VATANDAŞLARA "DOĞAYI KİRLETMEYİN" ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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