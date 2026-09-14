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Minik ellerden büyük renkler: yıl sonu resim sergisi Gözcüler Evi'nde

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Gözcüler Evi, Bodrum ve Yatağan atölyelerindeki çocuklar, yıl boyunca hazırladıkları renkli çalışmalarını Yıl Sonu Resim Sergisi'nde sergiledi ve katılım belgeleri aldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Minik ellerden büyük renkler: yıl sonu resim sergisi Gözcüler Evi'nde

Yıl Sonu Resim Sergisi Gözcüler Evi'nde açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla yürüttüğü atölye çalışmalarının yılsonu ürünlerini sergiledi. Gözcüler Evi, Bodrum ve Yatağan Sosyal Hizmet Atölyeleri'nde yıl boyunca resim çalışmaları yapan çocuklar, hazırladıkları renkli ve özgün eserleri Yıl Sonu Resim Sergisi ile ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Atölye programları ve amaçları:

Sergiye hazırlık sürecinde çocukların yalnızca resim değil, çok yönlü gelişimini hedefleyen eğitimlere ağırlık verildi. Sosyal Hizmet Atölyeleri'nde İngilizce, satranç, akıl ve zekâ oyunları, matematiksel düşünce, yenilikçi drama, görsel sanatlar, seramik, ahşap ve cam boyama, geri dönüşüm, güzel sanatlara hazırlık ve karakalem gibi farklı branşlarda programlar düzenlendi. Bu çalışmalarla çocukların sanatsal becerilerini geliştirmeleri, hayal güçlerini tuvale aktarmaları ve sosyal becerilerini güçlendirmeleri amaçlandı.

Eserlerin sergilenmesi ve ailelerin tepkileri:

Yıl boyunca farklı tekniklerle hazırlanan eserler sergi alanında yer aldı ve ailelerin ilgi odağı oldu. Etkinlik sonunda atölyelere katılan çocuklara yıl boyunca gösterdikleri emek nedeniyle katılım belgeleri verildi.

Yıl sonu sergisine katılan veli Nurdan Kahraman etkinlikle ilgili olarak şunları belirtti: “Kızım henüz okula gitmediği için okul öncesi değerlendirebileceğimiz yerleri tercih ettik bunlardan biri de Gözcüler Evi’ydi. Belediyemiz okul öncesi alıştırma için çok güzel imkânlar sunuyor. Süre boyunca yapılan etkinliklerden çok memnun kaldık, kızım çok isteyerek geldi.”

Atölyelerde oğlu eğitim gören veli Ayşe Çelik ise, “Çok memnunum okul öncesi dört yaşında bir oğlum var. Onunla birlikte çok uzun zamandır buraya geliyoruz. Ana sınıfına gitmeden önce hem sosyalleşmesi için hem de motor becerilerini geliştirecek etkinliklere katılması açısından Gözcüler Evi’ni tercih ettik. Belediyemize çok teşekkür ediyorum böyle hizmetlere her zaman ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmet Atölyeleri aracılığıyla çocukların yeteneklerini keşfetmelerine, üretim yapmalarına ve sosyal gelişimlerini destekleyecek yeni projelere devam etmeyi sürdürecek.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇOCUKLARIN SOSYAL...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇOCUKLARIN SOSYAL, KÜLTÜREL VE SANATSAL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA SOSYAL HİZMET ATÖLYELERİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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