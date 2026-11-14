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Minik ellerden umut: ADÜ'de çocukların renkli sergisi

ADÜ Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar ile annelerinin ortak eserleri, umut ve dayanışma temasıyla 17 Kasım 2026'da 'Minik ellerden bir gökkuşağı' sergisinde sanatseverlerle buluşuyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Minik ellerden umut: ADÜ'de çocukların renkli sergisi

Minik ellerden bir gökkuşağı ADÜ'de açılıyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi bölümünde tedavi gören çocuklar ile annelerinin hazırladığı eserler, "Minik ellerden bir gökkuşağı" adlı sergide izleyiciyle buluşacak. ADÜ Tıp Fakültesi Dekanlığının katkılarıyla düzenlenen sergi, tedavi sürecinde sanatın iyileştirici gücünü ve aile dayanışmasını görünür kılmayı amaçlıyor.

Serginin öyküsü:

Çocuklar, zorlu tedavi süreçlerinde hayal güçlerini ve duygularını rengarenk kompozisyonlara dönüştürdü. Boyalı avuç izlerinden mandalalara, renkli ev tasarımlarından balonlu gökyüzü kompozisyonlarına kadar uzanan çalışmalar, hem çocukların hem de ailelerinin ortak emeğini taşıyor. Her eser sergide bir umut izi olarak değerlendiriliyor; sanat, çocukların tedavi yolculuğunda ifade ve güç kaynağı olarak sunuluyor.

sergi detayları:

Sergi, 17 Kasım 2026 Salı günü saat 10.30'da ADÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı Fuaye Alanı'nda açılacak. Etkinlikte çocukların ve annelerinin el emekleri sergilenirken, katılımcılara sevgi ve dayanışma mesajı iletilmesi hedefleniyor. ADÜ Tıp Fakültesi Dekanlığının desteğiyle gerçekleştirilen organizasyon, yerel sanatseverleri ve hastane topluluğunu bir araya getirecek.

Organizatörler, serginin sadece eserleri göstermekle kalmayıp aynı zamanda toplumsal farkındalığı artırmayı, çocukların yaşama tutunma azmini görünür kılmayı ve ailelerin dayanışmasını paylaşmayı amaçladığını belirtiyor. Ziyaretçiler, çocukların dünyasına renk ve umut taşıyan bu çalışmaları yakından görme fırsatı bulacak.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) HASTANESİ ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ BÖLÜMÜNDE...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) HASTANESİ ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ BÖLÜMÜNDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLAR İLE ANNELERİNİN HAZIRLADIĞI SANAT ESERLERİ, "MİNİK ELLERDEN BİR GÖKKUŞAĞI" ADLI SERGİDE SANATSEVERLERLE BULUŞACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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