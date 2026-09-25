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Minik ellerle başlayan çalışma Altınyayla'daki okulu yeniledi

Altınyayla'da ilçe protokolü ve öğrenciler okullarda çevre temizliği yapıp bahçe duvarlarını boyadı; etkinlik çevre bilinci kazandırmayı amaçladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Minik ellerle başlayan çalışma Altınyayla'daki okulu yeniledi

etkinlikte neler yapıldı:

Altınyayla Şehit Zekeriya Demirkaynak Ortaokulu'nda eğitim-öğretim yılının başlamasını takiben düzenlenen etkinlikte ilçe protokolü ve öğrenciler bir araya geldi. Programa Kaymakam Ahmet Baz, Altınyayla Belediye Başkanı Sezai Subaşı ve ilçe protokolü katıldı. Etkinlikte ilk olarak yöneticiler ve öğrenciler okul etrafında bulunan çöpleri toplayarak kapsamlı bir çevre temizliği gerçekleştirdi.

Çevre temizliğinin tamamlanmasının ardından katılımcılar boya rulolarını eline alarak okulun bahçe duvarlarını birlikte boyadı. Uygulama, hem okulun görünümünü yeniledi hem de öğrencilerin sorumluluk alma ve ortak çalışma alışkanlıklarını pekiştirdi.

amaç ve açıklamalar:

Altınyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersin Doğan, etkinliğin amacını çocuklara çevre temizliği bilincini aşılamak, sorumluluk kazandırmak ve doğaya sahip çıkma bilincini güçlendirmek olarak özetledi. Doğan, programda öğrencilerle beraber çöpleri topladıklarını ve ardından bahçe duvarlarını boyayarak okulu güzelleştirdiklerini belirtti.

Etkinlik, yerel yönetim ile eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin somut bir örneğini oluşturdu; kısa vadede okul çevresinin estetiği iyileşirken, uzun vadede öğrencilerde çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk duygusunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Minik eller ve yöneticiler kolları sıvadı, okulda tadilat yapıldı

Minik eller ve yöneticiler kolları sıvadı, okulda tadilat yapıldı

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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