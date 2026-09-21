Dolar 48,7973 +0,08%
Euro 56,0001 0,00%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.874,78 -0,97%
EUR/USD 1,1473 -0,15%
Brent Petrol 95,23 -4,09%
--°

Minik gazetecilerden Seyrantepe'ye GGC'den özel ödül

Seyrantepe İlkokulu'nun BİGEP kapsamında 4 yıldır 18 öğrenciyle hazırladığı gazete, GGC'nin 40. Geleneksel ödül töreninde özel ödül aldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:00

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 12:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Minik gazetecilerden Seyrantepe'ye GGC'den özel ödül

Seyrantepe İlkokulu'na özel ödül

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) bu yıl 40'ıncısını düzenlediği "Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" kapsamında Seyrantepe İlkokulu'na bir özel ödül verildi. Törende okulun hazırladığı gazetenin başarısı kamuoyuyla paylaşıldı.

BİGEP projesi ve okul gazetesi:

Şanlıurfa Valiliği'nin BİGEP projesi kapsamında yürütülen çalışmayla, okul bünyesinde son dört yıldır 18 öğrenci tarafından düzenli olarak Seyrantepe İlkokulu Gazetesi çıkarılıyor. Gazete, öğrencilerin yürüttüğü etkinlikleri ve okul içi çalışmaları yerel kamuoyuna ulaştırmayı amaçlıyor.

Tören ve tebrikler:

Ödül, düzenlenen törende AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat tarafından, okul adına Seyrantepe İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni Bahar Örgen ile gazetenin hazırlanmasında görev alan minik gazetecilere takdim edildi. Tören sırasında minik gazetecilerin sevinci renkli görüntülere sahne oldu.

Okul yetkilisi Bahar Örgen, gazetenin dört yıldır düzenli çıkarıldığını belirterek ödülün kendileri için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti ve gazeteyi hazırlayan öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

&quot;GELENEKSEL YILIN BAŞARILI GAZETECİLERİ ÖDÜLLERİ&quot; KAPSAMINDA, SEYRANTEPE İLKOKULU&#039;NA ÖZEL ÖDÜL...

"GELENEKSEL YILIN BAŞARILI GAZETECİLERİ ÖDÜLLERİ" KAPSAMINDA, SEYRANTEPE İLKOKULU'NA ÖZEL ÖDÜL VERİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bandırma'da yurtlar yeni döneme hazır: 6 yurt ve 6 bin 392 yatak kapasitesiyle
images

avrasya üniversitesi yüzde 99 doluluk ve 10 bine yaklaşan hedefle yeni dönemi aç...
images

yks verileri kontenjan politikasını yeniden tartışmaya açtı
images

Şahinbey'de gençler geleceğin teknolojisi için ter döktü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya'da dijitalden çıraklığa altı adımlık kalkınma planı

Üst kat su sızıntısı sonrası parkta kavga: üç yaralı, bir gözaltı

Gürsu'da çay ocağı önünde silahlı saldırı: husumetli kişi ağır yaralandı

Trafikte makas atan sürücünün Pendik'te paylaştığı görüntü 90 bin TL ceza getirdi

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı