Minik gazetecilerden Seyrantepe'ye GGC'den özel ödül

Seyrantepe İlkokulu'na özel ödül

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) bu yıl 40'ıncısını düzenlediği "Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" kapsamında Seyrantepe İlkokulu'na bir özel ödül verildi. Törende okulun hazırladığı gazetenin başarısı kamuoyuyla paylaşıldı.

BİGEP projesi ve okul gazetesi:

Şanlıurfa Valiliği'nin BİGEP projesi kapsamında yürütülen çalışmayla, okul bünyesinde son dört yıldır 18 öğrenci tarafından düzenli olarak Seyrantepe İlkokulu Gazetesi çıkarılıyor. Gazete, öğrencilerin yürüttüğü etkinlikleri ve okul içi çalışmaları yerel kamuoyuna ulaştırmayı amaçlıyor.

Tören ve tebrikler:

Ödül, düzenlenen törende AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat tarafından, okul adına Seyrantepe İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni Bahar Örgen ile gazetenin hazırlanmasında görev alan minik gazetecilere takdim edildi. Tören sırasında minik gazetecilerin sevinci renkli görüntülere sahne oldu.

Okul yetkilisi Bahar Örgen, gazetenin dört yıldır düzenli çıkarıldığını belirterek ödülün kendileri için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti ve gazeteyi hazırlayan öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

"GELENEKSEL YILIN BAŞARILI GAZETECİLERİ ÖDÜLLERİ" KAPSAMINDA, SEYRANTEPE İLKOKULU'NA ÖZEL ÖDÜL VERİLDİ.