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Minik gönüller Erzurum Şehir Hastanesi'ne moral verdi

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları 1/C sınıfı öğrencileri, Başhekim Dr. Mesud Fakirullahoğlu'nu ziyaret ederek hastane personeline moral verdi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Minik gönüller Erzurum Şehir Hastanesi'ne moral verdi

Erzurum Şehir Hastanesi'nde minik ziyaret

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Anaokulu 1/C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Selçuk Yeşilyurt eşliğinde Erzurum Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Minikler, hastane koridorlarına renk ve neşe kattı; ziyaretin merkezi, Başhekimlik makamında gerçekleşen nezaket buluşmasıydı.

ziyaretin sıcak karşılanması:

Ziyarette misafirleri makamında kabul eden Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, çocukların enerjisinin personele moral verdiğini belirtti. Fakirullahoğlu, geleceğin teminatı olarak nitelendirdiği öğrencilere duyduğu memnuniyeti ifade ederek, böyle anlamlı ziyaretlerin kurum atmosferine olumlu yansıdığını vurguladı.

etkisi ve kapanış anı:

Okul ile hastane arasındaki bu tür temasların hem çocukların toplumsal farkındalığını artırdığı hem de sağlık çalışanlarının motivasyonunu güçlendirdiği değerlendirildi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi; Fakirullahoğlu ve öğretmen Selçuk Yeşilyurt karşılıklı teşekkür ederek öğrencilere eğitim hayatlarında sağlık ve başarı diledi.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖZEL VAKIF OKULLARI ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI....

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖZEL VAKIF OKULLARI ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI. BAŞHEKİM DR. ÖĞR. ÜYESİ MESUD FAKİRULLAHOĞLU’NU MAKAMINDA ZİYARET EDEN MİNİKLER, HASTANE PERSONELİNE MORAL VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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