Minik İrem'in başkanlık hüznü Balıkesir'de sürpriz bir güne dönüştü

İzmir'de sınıf başkanlığını kaybetmesinin ardından sosyal medyada yayılan masum gözyaşlarıyla gündeme gelen 3. sınıf öğrencisi İrem Özdemir, hayalini kısa sürede gerçeğe dönüştüren bir sürpriz yaşadı. Videonun ulaştığı duyarlılık, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve sosyal medya fenomeni ve AK Parti Urla Tanıtım ve Medya Başkanı Gamze Oğuz tarafından yanıt buldu.

sürpriz karşılama ve il başkanlığı ziyaretinin ayrıntıları:

Gamze Oğuz, İrem'i evinden alarak doğrudan Balıkesir İl Başkanlığı'na götürdü. İl Başkanlığı'nda Mehmet Aydemir öncülüğünde çiçekler ve alkışlarla karşılanan İrem, kısa sürede hayatının unutulmaz günlerinden birini yaşamaya başladı. İl Başkanlığı koltuğuna oturtulan küçük öğrenci, karşılanan coşku ve ilgiyle yüzünde gülümseme oluşturdu.

sahaya inen minik başkanın programı ve esnaf buluşmaları:

Makamda oturmak yerine hazırladığı günlük programı inceleyen İrem, sahaya inmeyi tercih etti. İl Başkanı Mehmet Aydemir, Gamze Oğuz ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Balıkesir sokaklarına çıkan küçük başkan, dükkanları tek tek gezip esnafla sohbet etti. İrem, vatandaşlara "Bir isteğiniz, bir arzunuz var mı" diye seslenerek hem sempati topladı hem de çarşıda neşeli anların yaşanmasını sağladı.

Esnaf ziyaretleri sırasında İrem'in içtenliği ve samimiyeti dikkat çekti; esnaf, minik başkanın ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek sevgisini gösterdi. Gün boyu süren program, bölge sakinleri ve görevli teşkilat için sıcak anlara sahne oldu.

il başkanının sözleri ve hediyeler:

Mehmet Aydemir, İrem'in yüzündeki gülümsemenin kendileri için her şeye değer olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklara verdiği önemi hatırlattı. Aydemir'in sözleri şu şekilde aktarıldı: "İrem kızımızın o masum gözyaşları hepimizin içini acıtmıştı. Gamze Hanım ile hemen kafa kafaya verip İrem’imizi İl Başkanlığı’mızda görevlendirdik, hüznünü kocaman bir mutluluğa çevirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman ’Çocukların yüzündeki bir tebessüm dünyaya bedeldir’ sözü, bizim de siyasetimizdeki en büyük rehberimiz olmuştur. İrem bugün makamımıza oturdu, ardından esnafımızı tek tek gezip hal hatır sordu. Bizim en büyük kazancımız bu evlatlarımızın saf ve taze sevgisidir. İyi ki varsın İrem, yolun ve bahtın açık olsun kızım."

Gün sonunda İl Başkanı Aydemir tarafından çeşitli hediyeler takdim edilen İrem, hem ailecek hem de toplum önünde unutulmaz bir deneyim yaşadı. Sosyal medyada başlayan küçük bir hikâye, yerel yönetim temsilcilerinin ve vatandaşların katılımıyla sıcak bir buluşmaya dönüştü.

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