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Minik kalpler Kur'an'la tanıştı: Adıyaman'da 4-6 yaş kurslarında yeni dönem

Adıyaman'da 4-6 yaş tam gün Kur'an kurslarında yeni eğitim dönemi açıldı; Vali Abdullah Küçük sınıfları gezerek çocuklara ve öğreticilere başarı diledi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Minik kalpler Kur'an'la tanıştı: Adıyaman'da 4-6 yaş kurslarında yeni dönem

Yeni dönem açılışı

Adıyaman İl Müftülüğüne bağlı tam gün 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında yeni eğitim dönemi başladı. Açılış programına Adıyaman Valisi Abdullah Küçük katıldı ve kurs sınıflarını ziyaret ederek minik öğrencilerle sohbet etti. Ziyarette Vali, kurslarda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Eğitim programı ve hedefleri:

4-6 yaş grubuna yönelik kurslarda çocuklara yaşlarına uygun şekilde Kur'an-ı Kerim öğretimi ile birlikte temel dini bilgiler veriliyor. Eğitimde ayrıca güzel ahlak ile milli ve manevi değerlerin kazandırılmasına yönelik çalışmalar ön plana çıkıyor. Tam gün düzeni, küçük yaştaki çocukların düzenli ve sürekli bir eğitim ortamında yetişmesine olanak tanıyor.

Vali'nin mesajı:

Vali Abdullah Küçük, minik öğrencilerin heyecanına ortak olarak aileler ve öğreticilerle bir araya geldi. Konuşmasında, "Çocuklarımızın küçük yaşta milli ve manevi değerlerle tanışması çok önemli. İnşallah bu eğitim dönemini güzel ve verimli bir şekilde geçirirler. Tüm öğrencilerimize, ailelerimize ve öğreticilerimize hayırlı bir eğitim dönemi diliyorum" ifadelerini kullandı. Vali'nin mesajı, erken yaşta verilen değer eğitiminin toplum için taşıdığı önemi vurguladı.

Program, hem eğitimciler hem de aileler açısından beklentilerin ve sorumlulukların paylaşılması adına anlamlı bir başlangıç niteliği taşıyor. Kurslar, küçük yaştaki çocuklara dini eğitimi sevdirmenin yanı sıra günlük yaşam becerileri ve karakter gelişimini destekleyecek yaklaşımlar sunmayı hedefliyor.

DIYAMAN İL MÜFTÜLÜĞÜNE BAĞLI 4-6 YAŞ GRUBU TAM GÜN KUR’AN KURSLARINDA YENİ EĞİTİM DÖNEMİ...

DIYAMAN İL MÜFTÜLÜĞÜNE BAĞLI 4-6 YAŞ GRUBU TAM GÜN KUR’AN KURSLARINDA YENİ EĞİTİM DÖNEMİ BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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