Minik keşifçiler Sarıgöl'ün geçmişini müzede keşfetti

Minikler tarihle buluştu:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu 4. sınıf öğrencileri öğretmenleri Armağan Karadağ rehberliğinde Sarıgöl Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti. Gezi, ilçenin köklü tarihini ve yerel kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlendi.

Öğrenciler müzede sergilenen eski dönem eşyalarını, günlük yaşamda kullanılan araç-gereçleri ve yerel yaşamın izlerini yansıtan eserleri yakından inceledi. Küçük keşifçiler merakla eserleri gezip notlar alırken, öğretmenleri eşliğinde gözlemlerini paylaştı.

Sergi ve anlatımlar:

Sergideki eserlerin kullanım amaçları ve tarihsel süreçleri hakkında bilgiler, SADER Başkanı Salih Yapıcı tarafından detaylı şekilde aktarıldı. Öğrenciler, Yapıcı'nın açıklamalarını ilgiyle dinledi ve merak ettikleri konuları soru-cevap biçiminde öğrendi.

Salih Yapıcı ziyaretin önemine ilişkin, "Öğrencilerimiz için müzemiz her zaman kapılarını açmaktadır. Amacımız, yeni neslimizin geçmişimizin ayak izlerini öğrenmelerini sağlamaktır. Gezi sırasında öğrencilerimizin sorularını cevaplayarak meraklarını giderdik. Son derece faydalı bir ziyaret oldu" ifadelerini kullandı.

Yeni nesle bırakılan miras:

Okul yönetimi ve rehber öğretmenlerin eşgüdümüyle gerçekleşen gezi, öğrencilerin tarih bilincini geliştirmeyi hedefliyor. Kültürel mirasla ilk elden buluşan minikler, müze ziyaretini unutulmaz bir deneyim olarak tamamladı.

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE TIRAZLAR HÜSEYİN GÜMÜŞLÜ İLKOKULU DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİ, SARIGÖL ETNOGRAFYA MÜZESİ’Nİ ZİYARET EDEREK İLÇENİN TARİHİ VE KÜLTÜREL GEÇMİŞİNE YOLCULUK YAPTI.