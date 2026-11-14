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Minik kuşak güreşçiler Yozgat'ta madalya için mindere çıktı

Minik Kadınlar ve Erkekler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 480 sporcu Yozgat'ta yarışıyor; müsabakalar Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu'nda iki gün sürecek.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 17:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Minik kuşak güreşçiler Yozgat'ta madalya için mindere çıktı

Müsabakalar başladı:

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Minik Kadınlar ve Erkekler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası, Yozgat Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonunda başladı. Federasyon ile Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda küçük yaş gruplarından sporcular ter döküyor.

katılımcı sayısı ve program:

Şampiyonada toplam 480 sporcu mücadele ediyor. Müsabakalar bugün başladı ve organizasyon programına göre yarın sona erecek. Yarışmalar, Türkiye genelinden gelen minik kız ve erkeklerin kuşak güreşi tekniklerini sergilemesine olanak tanıyor.

ödüller ve anma:

İlk gün düzenlenen karşılaşmalarda dereceye giren sporcuların madalyaları Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan tarafından takdim edildi. Tören sonrası konuşan Vali Özkan, kalp krizi nedeniyle şehit düşen Yozgatlı Kağan Öcal ve tüm şehitlere rahmet diledi ve şehrin spor alanındaki gelişimine vurgu yaptı.

Organizasyon, genç güreşçilere rekabet ve deneyim kazandırmanın yanı sıra geleneksel sporların gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Vali Özkan’ın sözleri, yerel yöneticilerin spor etkinliklerine verdiği desteğin sürdüğünü gösterdi.

Yarışmaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcuların isim ve kulüp bilgileri federasyon tarafından duyurulacak; şampiyonanın kapanış töreni ile madalya ve kupa dağıtımları gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE GELENEKSEL GÜREŞLER FEDERASYONU 2026 YILI FAALİYET PROGRAMINDA YER ALAN MİNİK KADINLAR VE...

TÜRKİYE GELENEKSEL GÜREŞLER FEDERASYONU 2026 YILI FAALİYET PROGRAMINDA YER ALAN MİNİK KADINLAR VE ERKEKLER KUŞAK GÜREŞİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI, YOZGAT RIZA KAYAALP KAPALI SPOR SALONU’NDA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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