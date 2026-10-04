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Minik mühendisler Şanlıurfa'da yerli mayın temizleyici MEMATT maketini üretti

ASFAT eğitmenleri eşliğinde çocuklar, TEKNOFEST Güneydoğu'da yerli MEMATT maketini parçalardan birleştirip hem öğrendi hem hatıra yaptı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Minik mühendisler Şanlıurfa'da yerli mayın temizleyici MEMATT maketini üretti

ASFAT stantında MEMATT maketi atölyesi

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinde, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) minik ziyaretçilere yönelik dikkat çekici bir atölye sundu. Etkinlik kapsamında çocuklar, yerli ve milli olarak geliştirilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT)'ın demonte maketlerini eğitmenler eşliğinde bir araya getirdi.

Çocuklar için hem öğrenme hem oyun

Atölyede dağıtılan parçaları toparlayıp montaj yapan çocuklar, basit ama işlevsel bir montaj süreciyle tanıştı. Bu sayede katılımcılar, sadece teknolojiyi gözlemlemekle kalmadı; parçaların işlevini öğrenerek, mekanik ve mühendislik mantığına dair somut deneyim edindi. Etkinlik boyunca çocukların ve ailelerin ilgisi yüksek oldu ve atölye sürekli yoğun ilgi gördü.

Yetkililer, etkinliğin amacını şu şekilde özetledi: "Çocuklarımıza burada Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatımızın, yani MEMATT'ımızın maketini yaptırıyoruz beraber eğitmen ablalarıyla, abileriyle beraber." Bu yaklaşım, küçük katılımcılara teknoloji bilincini erken yaşta aşılamayı hedefliyor.

Yerli üretimi tanıtma ve anlamlı hatıra

ASFAT yetkilileri, atölyede MEMATT'ın nasıl üretildiği, hangi amaçla kullanıldığı ve yerli imkanlarla geliştirilen sistemlerin önemi hakkında bilgi verdi. Katılımcılara demonte olarak verilen maketler, eğitmenlerin rehberliğinde gerçek bir araca dönüşürken çocuklar yaptıkları maketleri evlerine götürebiliyor.

Bu uygulama, hem savunma sanayii teknolojilerinin toplumla paylaşılması hem de TEKNOFEST ziyaretçilerine kalıcı bir hatıra bırakılması açısından öne çıkıyor. Etkinlik yetkilileri, çocukların ilgisinden memnun olduklarını belirterek atölyenin benzer etkinliklerde de sürdürülebileceğini aktardı.

ŞANLIURFA’DA DÜZENLENEN TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’DA YERİNİ ALAN ASFAT, ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİCİ...

ŞANLIURFA’DA DÜZENLENEN TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’DA YERİNİ ALAN ASFAT, ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİCİ AKTİVİTELERİYLE ÖNE ÇIKIYOR. EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE YERLİ VE MİLLİ İMKÂNLARLA ÜRETİLEN MEKANİK MAYIN TEMİZLEME TEÇHİZATI MEMATT'IN MAKETİNİ YAPAN MİNİKLER, HEM TEKNOLOJİYİ TANIYOR HEM DE FESTİVALDEN ANLAMLI BİR HATIRAYLA AYRILIYOR.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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