Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Minik öğrenciler bed-i besmeleyle camiye ilk adımı attı

Zahidül Kevseri 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen Bed-i Besmele töreninde minikler camiyle tanıştı, Kur'an okudu, dua etti ve geleneksel oyunlar oynadı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Minik öğrenciler bed-i besmeleyle camiye ilk adımı attı

Düzce'de Bed-i Besmele coşkusu:

Düzce’nin Koçyazı Mahallesi’ndeki Zahidül Kevseri 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için düzenlenen Bed-i Besmele töreni renkli ve duygulu anlara sahne oldu. Programa Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, il müftü yardımcıları Selma Velioğlu Çelik ve Mustafa Yeşilorman, öğrenciler, veliler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, miniklerin cami ile ilk karşılaşmasını ve toplumsal bir merasimle eğitim hayatına başlangıcını simgeledi.

Programın akışı:

Tören kapsamında çocuklar önce cami görevlisiyle tanıştı ve cami içini yakından tanıma fırsatı buldu. Ardından minikler sırayla Kur'an-ı Kerim okudu ve hep birlikte dua edildi. Etkinlik boyunca geleneksel çocuk oyunlarına yer verildi; eğitsel ve sosyal etkileşimi öne çıkaran bu bölüm veliler tarafından ilgiyle izlendi. Tören sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Bed-i Besmele geleneğinin önemi:

Osmanlı döneminden günümüze uzanan Bed-i Besmele geleneği, çocukların mektebe başlangıcını toplumsal bir törenle anlamlandırıyor. Dört-beş yaşlarındaki çocuklar için yapılan bu merasimler toplumda mektebe ve öğretmene verilen önemi vurguluyor; zaman zaman "Amin Alayı" adıyla anılan bu uygulama, hem dini hem kültürel bir bağlam sunuyor. Düzce'deki program da bu geleneğin yaşatıldığını ve yerel toplumun katılımıyla güçlendiğini gösterdi.

Etkinlik, miniklerin hem ibadet ve dua pratiğiyle tanışmasını sağladı hem de ailelerle ortak bir toplumsal deneyim oluşturdu.

DÜZCE’NİN KOÇYAZI MAHALLESİ’NDE BULUNAN ZAHİDÜL KEVSERİ 4-6 YAŞ KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİ İÇİN...

DÜZCE’NİN KOÇYAZI MAHALLESİ’NDE BULUNAN ZAHİDÜL KEVSERİ 4-6 YAŞ KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİ İÇİN BED-İ BESMELE TÖRENİ DÜZENLENDİ. MİNİKLERİN CAMİYLE TANIŞTIĞI, KUR’AN-I KERİM OKUYUP DUA ETTİĞİ PROGRAMDA RENKLİ VE ANLAMLI ANLAR YAŞANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şanlıurfa'dan sessiz çağrı: zincirlerle Gazze'ye dikkat çekildi
images

Mudanya siyasetinin kurucularından Mevlana Şimşek son yolculuğuna uğurlandı
images

Sandıklı'nın lastikçisi Vesile Akın son yolculuğuna uğurlandı
images

Kilis'te temizlik görevlisinin Türk bayrağına gösterdiği saygı yürek ısıttı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı