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Minik öğrenciler can dostlarla duyarlılık dersi aldı

KAMER Okul Öncesi öğretmeni Perihan Özbek ve öğrencileri, Karabük Sahipsiz Hayvan Bakımevi'ni ziyaret edip hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinci kazandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Minik öğrenciler can dostlarla duyarlılık dersi aldı

Minikler karabük sahipsiz hayvan bakımevinde gönülleri fethetti

KAMER Okul Öncesi Öğretmeni Perihan Özbek yönetimindeki minikler, Karabük Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde can dostlarla bir araya geldi. Ziyaret, çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı ve sahipsiz hayvanlara karşı sorumluluk bilincini pekiştirmeyi amaçladı.

eğitim ve etkileşim:

Ziyarette görevli ekipler, öğrencilere hayvanlara yaklaşım, temel bakım ve sorumluluk konularında bilgiler verdi. Çocuklar bakımevindeki hayvanlarla yakından ilgilenerek hem eğlenceli hem de öğretici bir gün geçirdi; bu etkileşim küçük yaşta merhamet ve empati gelişimine katkı sağladı.

tesisin kapasitesi ve hizmetleri:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya döneminde hizmete açılan merkez, 41 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyor ve 3 bin hayvan kapasiteli olarak bölgenin önemli tesisleri arasında yer alıyor. Merkezde barınma, bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri yürütülüyor; sahiplendirme çalışmalarıyla hayvanların kalıcı yuvalara kavuşması hedefleniyor. Geniş serbest gezinti alanları ve veterinerlik altyapısı, can dostların daha sağlıklı ve güvenli şartlarda yaşamalarını sağlıyor.

Özkan Çetinkaya ziyarete ilişkin olarak, "Çocuklarımızın bu duyarlılığı çok kıymetli" ifadelerini kullandı ve ekledi: "Karabük’ümüze kazandırdığımız bu merkezde can dostlarımızın bakımından tedavisine, rehabilitasyonundan sahiplendirilmesine kadar tüm süreçleri titizlikle yürütüyoruz. Öğretmenimiz Perihan Özbek’e ve sevgili öğrencilerimize bu anlamlı ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Ziyaret, belediye ile eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin somut bir örneğini oluştururken, küçük yaştaki bilinçlenmenin uzun vadede toplumda hayvan refahına katkı sağlaması bekleniyor. Öğrencilerin gözle görülen ilgisi ve bakım ekipleriyle kurdukları iletişim, uygulamalı eğitimin etkisini ortaya koydu.

KARABÜK ATATÜRK MAHALLESİ KAMER OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ PERİHAN ÖZBEK VE ÖĞRENCİLERİ, KARABÜK...

KARABÜK ATATÜRK MAHALLESİ KAMER OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ PERİHAN ÖZBEK VE ÖĞRENCİLERİ, KARABÜK BELEDİYESİ SAHİPSİZ HAYVAN BAKIMEVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’Nİ ZİYARET EDEREK CAN DOSTLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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