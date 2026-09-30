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Minik öğrenciler oltu içme suyu arıtma tesisinde suyun yolculuğunu keşfetti

Erzurum Karabekir İlkokulu öğrencileri, ESKİ'ye bağlı Oltu İçme Suyu Arıtma Tesisini gezerek suyun arıtılma aşamalarını ve su tasarrufunu yerinde öğrendi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Minik öğrenciler oltu içme suyu arıtma tesisinde suyun yolculuğunu keşfetti

Minik öğrenciler oltu içme suyu arıtma tesisinde suyun yolculuğunu keşfetti

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, gelecek nesillerde su bilinci oluşturma çalışmaları kapsamında kapılarını öğrencilere açtı. Karabekir İlkokulu öğrencileri, ESKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Oltu İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni ziyaret ederek suyun arıtılma ve şehre ulaştırılma aşamalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

suyun serüvenini yerinde incelediler:

Tesis yetkilileri ve uzman personel, minik öğrencilere suyun kaynaktan alınarak arıtma tesisine gelişi, burada tabi tutulduğu fiziksel ve kimyasal işlemler ile sağlıklı bir şekilde musluklara ulaştırılma sürecini detaylı şekilde anlattı. Hayatlarında ilk kez bir arıtma tesisini gezen öğrenciler, merak ettikleri soruları uzmanlara sorarak suyun yolculuğunu ilgiyle takip etti.

bilinçlendirme ve su tasarrufu önerileri:

Teknik incelemelerin ardından öğrencilere suyun bilinçli kullanımı, küresel ısınma, su kaynaklarının korunması ve evlerde yapılabilecek su tasarrufu yöntemleri hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Etkinlikte suyun her damlasının çok değerli olduğuna dikkat çekilerek gelecek nesillere çevre ve su bilinci aşılanmaya çalışıldı.

ESKİ'den teşekkür:

Ziyaretin ardından Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Gelecek nesillerde su bilincinin oluşturulmasına katkı sağlayan bu anlamlı ziyaret için Karabekir İlkokulu öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz". Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

ERZURUM’DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ, SUYUN ARITILMA AŞAMALARINI YERİNDE GÖRMEK VE SU TASARRUFU...

ERZURUM’DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ, SUYUN ARITILMA AŞAMALARINI YERİNDE GÖRMEK VE SU TASARRUFU KONUSUNDA BİLİNÇLENMEK AMACIYLA İÇME SUYU ARITMA TESİSİNİ ZİYARET ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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