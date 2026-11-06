Minik öğrencilerden 20 aileye el uzatan iyilik hareketi

Projenin ayrıntıları:

Sivas merkezde yer alan Atatürk İlkokulu 2/C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Banur Kiral rehberliğinde İyilik İyileştirir adlı sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Projenin amacı, öğrencilere yardımlaşma, paylaşma ve empati duygularını kazandırmak olarak belirlendi. Sınıf içi hazırlık sürecinde minikler, ihtiyaçları tespit edilen ailelere yönelik paketler hazırladı ve bu paketlerin içerikleri öğrencilerin katılımıyla belirlendi.

Uygulama ve teslimat süreci:

Proje kapsamında 20 öğrenci, önceden belirlenmiş 20 çocuklu aile ile buluştu ve hazırlanan yardım paketlerini bizzat kendi elleriyle teslim etti. Çocukların çocuklara el uzatması esasına dayanan uygulamada teslimat anları, hem yardım alan hem de yardım eden öğrenciler için duygusal ve öğretici bir deneyim sundu. Öğrencilerin teslimat sırasındaki heyecanı, projenin saha etkileşimini güçlendirdi.

Veliler ve sosyal gelişime katkı:

Veliler, projenin çocukların sosyal gelişimine önemli katkı sağladığını vurguladı. Aileler, küçük yaşlarda yardımlaşma bilincinin kazandırılmasının empati ve sosyal farkındalık açısından değerli olduğunu belirtti. Proje, sınıf içinde sevgi, paylaşma ve dayanışma bağlarının güçlenmesine örnek teşkil ederek benzer girişimlere ilham verebilecek bir model sundu.

SİVAS’TA İLKOKULDA EĞİTİM GÖREN MİNİK ÖĞRENCİLER HAYATA GEÇİRDİKLERİ “İYİLİK İYİLEŞTİRİR” SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA 20 ÇOCUKLU AİLEYE ULAŞARAK DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLEDİ.