minik öğrencilerden kırsala oyuncak köprüsü

TOBB Anaokulu ve Kızılay iş birliğiyle kırsala destek

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen oyuncak kampanyası, miniklerin ve velilerin katkısıyla kırsal Sobran Mahallesi'ndeki anasınıfı çocuklarına ulaştı. Etkinlik, hem paylaşma ruhunu pekiştirdi hem de eğitime yönelik somut bir destek sundu.

kampanyanın örgütlenmesi:

Kampanya, Türk Kızılayı Alaşehir Şubesi ile TOBB Anaokulu arasında kurulan iş birliğiyle gerçekleştirildi. TOBB Anaokulu öğrencileri ve velilerinin topladığı oyuncaklar, titizlikle bir araya getirildikten sonra Sobran Mahallesi Perihan ve Huriye Alvan İlkokulu anasınıfı öğrencilerine teslim edildi.

törende kimler vardı:

Oyuncak dağıtım törenine Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Türk Kızılayı Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak, TOBB Anaokulu Müdürü Sedat Karakaya, Sobran Mahallesi Muhtarı Hasan Öktem, Okul Müdürü Mustafa Çığır, veliler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, kırsal bölgelerde eğitim imkânlarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Nedim Yamak kampanyanın okul ve ailelerin katkısıyla gerçekleştiğini vurgularken, amacın eğitime destek sağlamak olduğunu belirtti. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya ise bu tür girişimlerin eğitimde fırsat eşitliği açısından değer taşıdığını ifade etti ve "En önemli yatırım eğitime yapılan yatırımdır" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Etkinlik sırasında anasınıfı öğrencilerinin sevinci gözle görülür durumdaydı; oyuncaklarına kavuşan çocuklar neşelerini paylaştı. Tören, katılımcıların ve çocukların hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Bu tür yerel iş birlikleri, kırsal eğitim ortamlarına doğrudan katkı sağlarken, küçük yaşta paylaşma ve dayanışma bilincinin oluşmasına da katkıda bulunuyor. Kampanya, hem bağış kültürünün güçlenmesine hem de kırsal alanlardaki çocukların öğrenme materyallerine erişimine vesile oldu.

MANİSA'NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE TÜRK KIZILAY ALAŞEHİR ŞUBESİ İLE TOBB ANAOKULU İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN KAMPANYADA MİNİK ÖĞRENCİLER VE VELİLER TARAFINDAN TOPLANAN OYUNCAKLAR, KIRSAL SOBRAN MAHALLESİ İLKOKULU ANASINIFI ÖĞRENCİLERİNE HEDİYE EDİLDİ