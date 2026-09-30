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Minik öğrencilerin Kur'an yolculuğu Safranbolu'da bed-i besmele ile başladı

Safranbolu'da 4-6 yaş Kur'an kursuna başlayan minik öğrenciler için Osmanlı geleneği bed-i besmele töreni Merkez Camisi'nde yapıldı; 237 öğrenci eğitimde.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Minik öğrencilerin Kur'an yolculuğu Safranbolu'da bed-i besmele ile başladı

Minik öğrencilerin Kur'an yolculuğu Safranbolu'da bed-i besmele ile başladı

Safranbolu ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursuna başlayan minik öğrenciler için Osmanlı geleneği olan bed-i besmele töreni Merkez Camisi'nde düzenlendi. Tören, çocukların Kur'an-ı Kerim eğitimine adım atmanın verdiği heyecanı ve ailelerin desteğini ön plana çıkardı.

Törenin akışı:

Programa İl Müftüsü Mustafa Yavuz, İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle program başladı ve öğrenciler için dualar edildi. Etkinlik, öğrencilere verilen çeşitli hediyelerin takdimiyle sona erdi.

Kursun kapsamı ve katılım:

İlçe Müftüsü Aydın Bostancı törende 4-6 yaş kuran kursunun 17 sınıfla hizmet verdiğini ve kurslarda toplam 237 öğrencinin bulunduğunu aktardı. İl Müftüsü Mustafa Yavuz konuşmasında çocuklarını kursa gönderen aileleri tebrik ederek bu törenlerin Osmanlı geleneğinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Öğrenciler, aileleri ve öğreticileriyle birlikte katıldıkları törenle Kur'an-ı Kerim eğitimine başlamanın heyecanını yaşadı. Program dua ve hediyelerin ardından tamamlandı.

Minik öğrencilerin Kur’an yolculuğu törenle başladı

Minik öğrencilerin Kur’an yolculuğu törenle başladı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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