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Minik parmaklardan kilden hayat: Şahinbey'in küçük çömlekçileri

Şehit Cevdet Özdemir Sosyal Tesisi'nde 110 ana sınıfı öğrencisi, usta Sabri Ulutürk ile kilden çömlek yaparak el becerilerini geliştirdi ve eğlendi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 17:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Minik parmaklardan kilden hayat: Şahinbey'in küçük çömlekçileri

Çocuklar kilden ilk eserlerini yaptı:

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen atölyede 110 ana sınıfı öğrencisi, Şehit Cevdet Özdemir Sosyal Tesisi'nde bir araya geldi. Etkinlik, miniklerin hem el becerilerini geliştirmeyi hem de geleneksel el sanatlarıyla tanışmasını amaçladı.

Usta eğitiminin adımları:

Çömlek yapımı ustası Sabri Ulutürk, öğrencilere kili tanıtmadan başlayarak, şekillendirme ve çömlek yapımının aşamalarını uygulamalı olarak gösterdi. Ulutürk, her öğrenciyle tek tek ilgilenerek onların sorularını yanıtladı ve adım adım rehberlik etti.

Hayal gücü ve el becerisinin buluşması:

Etkinlik sırasında çocuklar, kendi elleriyle çömlek şekillendirmenin verdiği heyecanı yaşadı. Kilin sağladığı dokunsal deneyim sayesinde minikler hem yaratıcılıklarını ortaya koydu hem de ince motor becerilerinde ilerleme kaydetti. Katılımcılar, eğlenceli ve öğretici bir ortamda geleneksel çömlekçilik sanatını yakından tanıma fırsatı buldu.

Atölye, hem öğrencilerin gelişimine katkı sağladı hem de toplumda el sanatlarına yönelik ilgiyi artırmayı hedefleyen çalışmalara örnek teşkil etti.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NE BAĞLI ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR SOSYAL TESİSİ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE 110 ANA...

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NE BAĞLI ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR SOSYAL TESİSİ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE 110 ANA SINIFI ÖĞRENCİSİ, KİLDEN ÇÖMLEK YAPIMINI ÖĞRENEREK HEM EL BECERİLERİNİ GELİŞTİRDİ HEM DE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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