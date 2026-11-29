Ziyaretin ayrıntıları:

Eskişehirli sporcu Atakan Boyracı, 2026 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 50 cc kategorisinde elde ettiği Türkiye ikinciliği sonrası Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi belediyede ziyaret etti. Minik sporcu, profesyonel yarış tecrübesine adım attığı bu dönemde şehrin ilgi odağı oldu.

Başkanın tebrikleri:

Başkan Ünlüce, Atakan'ı makamında kabul ederek küçük yaşına rağmen gösterdiği azim, cesaret ve kararlılıktan dolayı tebrik etti. Ünlüce, sporcunun elde ettiği derecenin hem aile hem de kent için gurur verici olduğunu belirtti ve Atakan'a gelecek yarışlarda başarı diledi.

Aileye teşekkür ve destek çağrısı:

Ziyarette Başkan Ünlüce, Atakan'ın bu başarısında emeği bulunan ailesine teşekkürlerini iletti. Toplantı sırasında sporun erken yaşta desteklenmesinin önemi vurgulandı ve genç yeteneklerin gelişimi için kent düzeyinde sağlanabilecek desteklerin sürdürüleceği mesajı verildi.

ESKİŞEHİRLİ SPORCU ATAKAN BOYRACI, ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE'Yİ ZİYARET ETTİ.