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Minik yüreklerden büyük coşku: Şehitkamil Empati İlkokulu'nda 29 ekim kutlaması

Şehitkamil Empati İlkokulu'nda 29 Ekim kutlaması; minik öğrencilerin gösterileri, şiirleri ve korolarıyla gerçekleştirilen etkinlik veliler ve öğretmenlerle coşkuyla yaşandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Minik yüreklerden büyük coşku: Şehitkamil Empati İlkokulu'nda 29 ekim kutlaması

Minikler 103. yılı coşkuyla andı

Şehitkamil Empati İlkokulu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yılını minik öğrencilerin sahnelediği gösteriler, şiir dinletileri ve koro performanslarıyla kutladı. Okul idarecileri, öğretmenleri, veliler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen program, salonu dolduran izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Programın açılışı ve konuşmalar:

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın coşkuyla okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Okul Müdür Yardımcısı Cebrail Yiğit, Cumhuriyet’in millet için taşıdığı hayati değeri vurguladı ve mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğine atıf yapılarak "Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı fikrinin uygulanmasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir" sözü paylaşıldı.

Sahne gösterileri ve öne çıkan performanslar:

Günün ilerleyen saatlerinde anasınıfı öğrencilerinin renkli halk oyunları gösterisi izleyenleri büyüledi. 2/A sınıfı, geleneksel kültürü yaşatan sunumuyla beğeni topladı. 3/G sınıfından Eliz Kayhan duygulu bir şiir seslendirirken, aynı sınıfın Cumhuriyet Korosu salonu neşeyle doldurdu. 3/D sınıfı öğrencilerinin sergilediği zeybek büyük alkış alırken, programın finalinde 3/C sınıfının hazırladığı özel Cumhuriyet sunumu coşkuyu doruğa çıkardı.

Organizasyon ve teşekkürler:

Etkinliğin düzenlenmesinde görev alan tertip komitesinde Empati İlkokulu Başöğretmeni Handan Babat, Başöğretmen Sevilay Karasu, Şevin Öztürk ve Ana Sınıfı Öğretmeni Sergül Ataş yer aldı. Okul yönetimi, öğretmenler ve velilerin iş birliği sayesinde programın başarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Okul müdürünün mesajı:

Şehitkamil Empati İlkokulu Müdürü İrfan Balbey, program sonrası yaptığı değerlendirmede, "Milletimizin ortak değeri olan Cumhuriyetimiz, her türlü imkansızlığa rağmen yazılan destansı bir kahramanlık destanının ve bağımsızlık iradesinin eseridir. Bugün burada, minik yüreklerin gözlerindeki parıltıda, coşkulu seslerinde Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının ne kadar sağlam temeller üzerine kurulduğunu bir kez daha büyük bir gururla gördük. Bu anlamlı ve muazzam organizasyonun hayata geçmesinde büyük bir özveriyle çalışan tertip komitesi öğretmenlerimiz Handan Babat, Sevilay Karasu, Şevin Öztürk ve Sergül Ataş başta olmak üzere, emeği geçen tüm öğretmenlerimize, kıymetli velilerimize ve sahnede adeta devleşen sevgili öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyor; milletimizin ve tüm öğrencilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Gün boyu süren etkinlik, katılımcılar arasında birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi; miniklerin performanslarıyla kutlama, coşku ve gurur içinde son buldu.

ŞEHİTKAMİL EMPATİ İLKOKULU’NDA 29 EKİM COŞKUSU

ŞEHİTKAMİL EMPATİ İLKOKULU’NDA 29 EKİM COŞKUSU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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