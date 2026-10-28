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Minik yüreklerden cumhuriyet şarkısı: Kültür Kurumu İlkokulu'nda 29 ekim coşkusu

Erzurum'da Kültür Kurumu İlkokulu öğrencileri 29 Ekim programında coşku dolu gösteriler sundu; öğretmen ve yöneticilerin emeği duygulu anlar yaşattı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Minik yüreklerden cumhuriyet şarkısı: Kültür Kurumu İlkokulu'nda 29 ekim coşkusu

Kültür Kurumu İlkokulu'nda 29 Ekim coşkusu

Erzurum'da Kültür Kurumu İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Miniklerin sahnelediği gösteriler, renkli kostümler ve coşkulu performanslarla programı doldurdu.

gösteriler ve duygulu anlar:

Öğrenciler, müzikli sunumlar, şiirler ve danslarla Cumhuriyet sevgisini sahneye taşıdı. Hazırlanan etkinlikler sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı; izleyiciler miniklerin performanslarını büyük bir beğeniyle izledi. Program, hem eğitsel hem de duygusal yönden zengin içerikler sundu.

yönetim ve sahne arkasında emek:

Etkinlikte emeği geçen öğretmenlerin titiz çalışması ve planlaması dikkat çekti. Kutlamaya katılan okul müdürü Köksal Budak ile müdür yardımcısı Osman Arı da öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Yönetici ve öğretmenlerin yönlendirmesiyle sahneye çıkan çocukların mutluluğu, programın en dikkat çekici yanlarından biri olarak öne çıktı.

Okul topluluğu ve izleyicilerden gelen olumlu tepkiler, düzenlenen kutlamanın hem yerel hem de eğitimsel açıdan başarıyla gerçekleştirildiğini gösterdi. Minik yüreklerin sergilediği performanslar, Cumhuriyet coşkusunu okula taşıdı ve katılımcılarda kalıcı izler bıraktı.

KÜLTÜR KURUMU İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA HAZIRLADIKLARI...

KÜLTÜR KURUMU İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA HAZIRLADIKLARI KUTLAMA PROGRAMI, İZLEYENLERDEN TAM NOT ALDI. MİNİK ÖĞRENCİLERİN SERGİLEDİKLERİ BİRBİRİNDEN GÜZEL GÖSTERİLER, CUMHURİYET COŞKUSUNU BİR KEZ DAHA YAŞATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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