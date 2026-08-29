Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Minik yüzücüler zafer bayramını kulaçlarla kutladı

Aydın'da 29-30 Ağustos'ta ADÜ Yüzme Havuzu'nda düzenlenen 7-8-9 yaş yüzme yarışlarında minik sporcular, Zafer Bayramı coşkusunu kulaçlarla yaşadı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Minik yüzücüler zafer bayramını kulaçlarla kutladı

yarışlar açılış seremonisiyle başladı:

30 Ağustos Zafer Bayramı anısına Aydın'da düzenlenen 7-8-9 yaş yüzme yarışları, ADÜ Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisiyle start aldı. 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılan etkinlikte, 7, 8 ve 9 yaş kategorilerindeki sporcular hünerlerini sergiledi.

minikler havuzda bayram coşkusunu yaşadı:

Yarışlar boyunca minik sporcuların performansı kadar bayram havası da ön plandaydı. Küçük yarışmacılar, seyircilerin alkışları arasında kulaç atarken aileler ve antrenörler de coşkuya ortak oldu. Organizasyon, renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu.

geleceğin yüzücüleri için önemli bir deneyim:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışlarda çocuklar farklı kategorilerde dereceye girebilmek için mücadele etti. Organizasyonu düzenleyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, katılan tüm sporculara başarı dileklerini iletti ve etkinliğin genç yüzücüler için değerli bir yarış deneyimi sunduğunu vurguladı.

AYDIN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN 7-8-9 YAŞ YÜZME YARIŞLARI, ADÜ YÜZME...

AYDIN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN 7-8-9 YAŞ YÜZME YARIŞLARI, ADÜ YÜZME HAVUZU’NDA AÇILIŞ SEREMONİSİYLE BAŞLADI, MİNİK SPORCULAR, ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNU HAVUZDA ATTIKLARI KULAÇLARLA YAŞATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fenerbahçe son idmanı tamamladı: akşam Samsun'a hareket
images

Fenerbahçe, Samsunspor maçı için yeni transferle yola çıktı
images

Denizli karması Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye şampiyonu oldu
images

Rafael Leao İstanbul'da: Galatasaray forması için sağlık kontrolüne doğru

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çağlayan'da inşaat sırasında kamyon dorsesi devrildi

Adıyaman'da trafik kazası: motosiklet ile otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı

Sincan'da halkın traktör müdahalesi yangını tarlalara sıçramadan durdurdu

Saklıkent yakınlarında hızla yayılan yangın Kaş sınırlarına dayandı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı