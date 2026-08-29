Minik yüzücüler zafer bayramını kulaçlarla kutladı

yarışlar açılış seremonisiyle başladı:

30 Ağustos Zafer Bayramı anısına Aydın'da düzenlenen 7-8-9 yaş yüzme yarışları, ADÜ Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisiyle start aldı. 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılan etkinlikte, 7, 8 ve 9 yaş kategorilerindeki sporcular hünerlerini sergiledi.

minikler havuzda bayram coşkusunu yaşadı:

Yarışlar boyunca minik sporcuların performansı kadar bayram havası da ön plandaydı. Küçük yarışmacılar, seyircilerin alkışları arasında kulaç atarken aileler ve antrenörler de coşkuya ortak oldu. Organizasyon, renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu.

geleceğin yüzücüleri için önemli bir deneyim:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışlarda çocuklar farklı kategorilerde dereceye girebilmek için mücadele etti. Organizasyonu düzenleyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, katılan tüm sporculara başarı dileklerini iletti ve etkinliğin genç yüzücüler için değerli bir yarış deneyimi sunduğunu vurguladı.

AYDIN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN 7-8-9 YAŞ YÜZME YARIŞLARI, ADÜ YÜZME HAVUZU’NDA AÇILIŞ SEREMONİSİYLE BAŞLADI, MİNİK SPORCULAR, ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNU HAVUZDA ATTIKLARI KULAÇLARLA YAŞATTI.