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Minik ziyaretçiler sualtı dünyasını keşfetti

Şehit Canbert Tatar Anaokulu öğrencileri, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Balık Müzesi ve akvaryumunu gezip sucul canlıları tanıdı, çevre bilinci gelişti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Minik ziyaretçiler sualtı dünyasını keşfetti

ziyaret detayları:

Şehit Canbert Tatar Anaokulu öğrencileri, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki Balık Müzesi ve Akvaryum Ünitesi'ni ziyaret etti. Etkinlik kapsamında minik ziyaretçiler müzede sergilenen çeşitli balık türlerini inceleme ve akvaryum ünitesindeki canlıları yakından gözlemleme fırsatı buldu.

gözlem ve öğrenme:

Öğrenciler, farklı balık türlerinin davranışlarını ve görünümlerini keşfederken eğitim görevlilerinden canlıların yaşam alanları hakkında bilgiler aldı. Ziyaret sırasında çocukların merakı öne çıktı; birçok öğrenci akvaryum önünde uzun süre kalarak türlerin özelliklerini not etti ve sorular yöneltti.

amaç ve kazanımlar:

Etkinliğin eğitim hedefleri arasında sucul canlıların tanıtılması, su ürünlerinin önemi ve su kaynaklarının korunmasına ilişkin farkındalık oluşturulması vardı. Ziyarette verilen bilgiler sayesinde öğrencilerin sucul canlılara yönelik ilgisi arttı ve çevre bilinci güçlendirildi. Eğitici ve keyifli geçen programın, çocukların doğa ve çevreye dair tutumlarına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

ELAZIĞ’DA ÖĞRENCİLERDEN BALIK MÜZESİ VE AKVARYUMA ZİYARET

ELAZIĞ’DA ÖĞRENCİLERDEN BALIK MÜZESİ VE AKVARYUMA ZİYARET

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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