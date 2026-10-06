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Minikler bakımevinde hayvan sevgisini yerinde öğrendi

Şehzadeler Belediyesi Çocuk Evleri'nden 70 çocuk, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Manisa Şanslı Patiler Bakımevi'ni ziyaret ederek sevgi-saygıyı öğrendi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Minikler bakımevinde hayvan sevgisini yerinde öğrendi

ziyaretin amacı ve katılımcılar:

Şehzadeler Belediyesi Çocuk Evleri’nde eğitim gören 70 çocuk, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Şanslı Patiler Bakımevi'ni ziyaret etti. Etkinlik, Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendi ve Fatih ile Erler Kreşleri'nde eğitim gören 5 yaş grubu öğrencilerden oluştu.

etkinlikte neler yaşandı:

Minikler, bakımevindeki patili dostlarla bir araya gelerek onları yakından tanıma ve bakım süreçlerine dokunma fırsatı buldu. Çocuklar, hayvanlarla ilgilenirken her canlının yaşam hakkına saygı göstermenin önemini yerinde öğrenme imkânı elde etti. Ziyaret sırasında çocuklara, hayvan sevgisi ve çevre bilinci kazandırılması hedeflendi.

Bakımevinde görev yapan personele minikler tarafından küçük hediyeler takdim edildi; bu jest, gönüllü ve fedakâr çalışmaları takdir etme amaçlı gerçekleştirildi. Bakımevi çalışanları ile çocukların etkileşimi renkli anlara sahne oldu ve gün boyunca sıcak görüntüler kaydedildi.

günün kapanışı ve hatıra:

Ziyaret, çocuklar ve bakımevi personelinin birlikte çekildiği hatıra fotoğrafı ile son buldu. Etkinlik, erken yaşta duyarlılık oluşturma ve hayvan hakları bilincini güçlendirme açısından önemli bir pratik deneyim sundu.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ ÇOCUK EVLERİNDE EĞİTİM GÖREN 70 ÇOCUK, 4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ ÇOCUK EVLERİNDE EĞİTİM GÖREN 70 ÇOCUK, 4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞANSLI PATİLER BAKIMEVİ’Nİ ZİYARET ETTİ. MİNİKLER, PATİLİ DOSTLARIYLA VAKİT GEÇİRİRKEN HAYVAN SEVGİSİ VE YAŞAM HAKKINA SAYGIYI YERİNDE ÖĞRENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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