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Minikler cumhuriyet coşkusunu kreşte yaşadı

Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde minikler, üç-beş yaş arası altı sınıfla Cumhuriyet'in 103. yılını marşlar ve gösterilerle kutladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Minikler cumhuriyet coşkusunu kreşte yaşadı

Minikler cumhuriyet coşkusunu kreşte yaşadı

Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde düzenlenen törende, Cumhuriyet'in 103. yılı coşkuyla anıldı. Etkinliğe öğrenciler, veliler ve öğretim elemanları katıldı; minikler hazırladıkları programla kutlamalara renk kattı.

Etkinlik ve gösteriler:

Törene 3, 4 ve 5 yaş gruplarından oluşan altı sınıf katıldı. Çocuklar seslendirdikleri marşlar ve şarkılarla bayram coşkusunu yansıtırken, sahne performansları veliler ve konuklardan yoğun alkış topladı. Program boyunca Cumhuriyet'in önemine değinen kısa sunumlar yapıldı ve çocukların katılımı ön planda tutuldu.

Vurgu ve hedefler:

Törenin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Doç. Dr. Aslı Yıldırım, çocukların Atatürk'ün ilke ve değerleri doğrultusunda yetiştirilmesinin önemini vurguladı. Doç. Dr. Yıldırım etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği yolda, kılavuzumuzla çocuklarımızı yetiştirmek için bizler burada tüm ekibimizle çaba gösteriyoruz. Çocuklarımızı hep birlikte Atatürk’ün izinde yürüyen, onun ilkelerine ve değerlerine sahip çıkan Türk çocukları olarak yetiştirmek en büyük dileğimiz."

Tören, miniklerin coşkulu performansları ve ailelerin katılımıyla son buldu; etkinlik, Cumhuriyet değerlerinin küçük yaşlardan itibaren aktarılmasının önemini bir kez daha gösterdi.

CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE...

CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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