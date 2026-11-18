Atatürk anısına düzenlenen turnuva başladı:

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen Bölgesel Futbol Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Mehmet Anbarlı Spor Tesisleri'nde buluşan minik sporcular, hem rekabet etti hem de bir arada olmanın verdiği mutluluğu yaşadı.

Karşılaşmalar ve yaş grupları:

Turnuvada 2015 ve 2016 doğumlu futbolcular mücadele ediyor. Organizasyon, 2015 doğumlu sporcuların karşılaşmalarıyla başladı; 19 Kasım Perşembe günü ise 2016 doğumlu futbolcuların maçlarıyla devam edecek. Farklı şehirlerden gelen takımlar, sahada yeteneklerini sergilerken aileleri ve antrenörleri de heyecanla takip etti.

Dostluk, centilmenlik ve gelişim:

Karşılaşmalarda rekabet öne çıkarken, dostluk ve centilmenlik de turnuvanın ana temasını oluşturdu. Minik sporcular takım ruhu, dayanışma ve fair-play deneyimi kazanırken, antrenörler farklı illerden takımların bir araya gelmesinin çocukların sportif ve sosyal gelişimine katkı sağladığını vurguladı. Turnuvadan duyulan memnuniyeti dile getiren katılımcılar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e organizasyon için teşekkür etti.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANISINA DÜZENLENEN FUTBOL TURNUVASINDA BİR ARAYA GELEN MİNİK SPORCULAR, YEŞİL SAHADA HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ.