Minikler Kuşadası'nda cumhuriyet coşkusunu yaşadı

kutlama programı ve etkinlikler:

Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi'nde eğitim gören 36-60 aylık çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Kırmızı-beyaz kıyafetleri ve ellerindeki Türk bayraklarıyla törene katılan minikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hep birlikte marşlar söyledi ve hazırladıkları dans gösterilerini sergiledi. Öğretmenleri eşliğinde sahneye çıkan çocukların performansları, aileler ve görevli personel tarafından ilgiyle izlendi.

merkezin rolü ve eğitim yaklaşımı:

Kuşadası Belediyesi tarafından geçen yıl Ağustos ayında Türkmen Mahallesinde hizmete açılan Çocuk Gelişim Merkezi, kentte 36-60 ay arasındaki çocuklara yönelik bakım ve eğitim faaliyetleri yürütüyor. Merkezde çocukların sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyen programlar uygulanırken, özel günlere yönelik etkinlikler aracılığıyla milli değerlerin yaşanarak öğrenilmesine olanak sağlanıyor.

29 Ekim etkinliği, miniklerin Cumhuriyetin anlamını yaşlarına uygun etkinliklerle tanımalarını sağladı; marş söyleme, toplu gösteri ve bayrak kullanımı gibi uygulamalarla çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuldu. Kutlama, merkezin gündelik eğitim programlarını pekiştiren ve aileleriyle birlikte toplumsal hafızayı canlı tutan bir unsur olarak değerlendirildi.

Program sonunda, katılımcılar Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü yıl dönümünü neşe içinde karşıladı ve çocukların coşkusu törene damga vurdu.

KUŞADASI BELEDİYESİ ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ’NDE EĞİTİM GÖREN 36-60 AYLIK ÇOCUKLAR, KIRMIZI-BEYAZ KIYAFETLERİ, TÜRK BAYRAKLARI, MARŞLARI VE DANS GÖSTERİLERİYLE CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI.