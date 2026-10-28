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Minikler sahnede: cumhuriyet coşkusu Turgutlu'da yükseldi

Turgutlu'da 29 Ekim'de minikler Cumhuriyetin 103. yılını coşkulu gösterilerle kutladı; belediye ücretsiz eğitim ve 3 öğün yemek veriyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Minikler sahnede: cumhuriyet coşkusu Turgutlu'da yükseldi

Minikler sahnede: Cumhuriyet coşkusu Turgutlu'da yükseldi

Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezlerinde eğitim gören çocuklar, 29 Ekim'de Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü özel gösterilerle kutladı. Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde sahne alan öğrenciler hazırladıkları gösterilerle izleyenlere gurur dolu anlar yaşattı.

gösterilerin öne çıkan anları:

Programda birbirinden renkli sunumlar yer aldı; minikler ritim, dans ve kısa tiyatro parçalarıyla Cumhuriyet coşkusunu sahneye taşıdı. Aileler ve davetliler gösterileri ilgiyle takip ederken, çocukların performansları sık sık alkışlarla karşılandı. Etkinlik, toplumun farklı kesimlerinden katılımcılarla paylaşılan bir kutlama havası yarattı.

belediyenin eğitim ve beslenme hizmetleri:

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın programda yaptığı konuşmada merkezlerin amaçlarını ve sundukları hizmetleri anlattı. Başkan Akın, Mustafa Kemal ve Albayrak mahallelerindeki merkezlerde okul öncesi eğitim verildiğini belirterek, genç nesillere Cumhuriyet değerlerini aktarmak istediklerini vurguladı.

Akın'ın sözleri şöyle: "Çocuklarımızı okullara alıştırmak, kendilerini bulmaları, özgüvenlerini kazanmaları, hayatı tanımaları ve bizlere bırakılan Cumhuriyet’e sahip çıkmaları için onlara hizmet veriyoruz. Türkiye’de ilk olan bir hizmeti yapıyoruz. Çocuklarımızdan eğitim ve 3 öğün yemek için herhangi bir ücret almıyoruz. Belediyemiz bütçesinden katkılar sunuyoruz."

Başkan, merkez sayısını artırma hedefinden söz ederken belediyenin mali kısıtları olduğunu da ifade etti ve buna rağmen hizmeti sürdürme kararlılığını dile getirdi: "Bundan sonra da hem çocuklarımıza eğitim anlamında alanlar kazandırmak hem de kültürel faaliyetlerimizi artırmak için gayretle çalışmaya devam edeceğim. En önemlisi de sizler bizlere destek veriyorsunuz."

Programa Başkan Çetin Akın ve eşi Sabriye Akın ile birlikte Yeni Parti İlçe Başkanı Hasan Ayma, belediye başkan yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran ve Evren Erbaş Ser, daire müdürleri ve belediye meclis üyeleri katıldı. Etkinlik, hem çocukların hem de ailelerin yüzünde mutluluk bırakarak sona erdi.

TURGUTLU BELEDİYESİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT MERKEZLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLAR, CUMHURİYETİN 103. YIL...

TURGUTLU BELEDİYESİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT MERKEZLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLAR, CUMHURİYETİN 103. YIL DÖNÜMÜNÜ ÖZEL GÖSTERİLERLE KUTLADI. MİNİKLERİN PERFORMANSLARI İZLEYENLERDEN BÜYÜK BEĞENİ ALIRKEN, BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN AKIN ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ EĞİTİM VE 3 ÖĞÜN YEMEK HİZMETİ SUNDUKLARINI BELİRTEREK MERKEZLERİN SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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