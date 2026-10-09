Miniklerden Gaziosmanpaşa'da merhamet ve sorumluluk dersi

Gaziosmanpaşa'da çocuklara yönelik interaktif hayvan atölyeleri

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Hayvanları Koruma Haftası etkinlikleri çerçevesinde Hürriyet Anne Çocuk Etkinlik Merkezi'nde çocuklara yönelik kapsamlı bir program düzenledi. Etkinlikler, oyun ve uygulamalı çalışmalarla çocukların hayvanlara karşı merhamet, sorumluluk ve doğru yaklaşım kazanmasını hedefledi. Program kapsamında 5 farklı atölye kurularak katılımcılara çok yönlü öğrenme fırsatları sunuldu.

Atölyelerde öğrenme ve uygulama:

Atölyelerde çocuklar, hayvanların ayak izlerinden iskelet yapılarına kadar pek çok özelliği gözlemleme şansı buldu. Katılımcılar, hayvan türlerini izlerinden tanımayı, iskelet yapılarını inceleyerek canlıların anatomik farklarını anlamayı deneyimledi. Ayrıca çocuklar kendi mama kaplarını tasarladı, hayvan maskeleri üretti ve atık malzemelerden kuş yuvaları yaparak geri dönüşüm bilinciyle bakım ilişkisinin önemini kavradı.

Belediye temsilcileri, ebeveynler ve uygulamalı eğitim:

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Av. Eray Karadeniz atölyeleri dolaşarak çocuklarla ve velilerle sohbet etti; etkinlik sırasında doğum günü olan bir çocuğun pastasını keserek kutlama yaptı. Karadeniz, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nün önemine değinerek haftalık etkinliklerin amacının çocuklara öğretici rol modeller sunmak olduğunu belirtti.

Atölye çalışmalarında çocuklara hayvanların temel ihtiyaçlarının neler olduğu, doğru yaklaşım yöntemleri ve besleme kuralları uygulamalı şekilde aktarıldı. Programın sonunda katılımcılara çevrelerindeki can dostlarıyla paylaşmaları için mama verildi; bu adım, atölyelerde öğrenilen bilgilerin günlük yaşama taşınmasını desteklemeyi amaçladı.

Etkinlik, çocukların merhamet ve sorumluluk duygusunu pekiştirmeyi, ailelerin de bilinçlenmesini sağlamayı hedefleyen bir yaklaşım sergiledi. Hem eğitici hem de pratik uygulamalar içeren program, Gaziosmanpaşa'da hayvan sevgisinin küçük yaşlarda başlamasının önemini yeniden vurguladı.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ, HAYVANLARI KORUMA HAFTASI KAPSAMINDA ÇOCUKLARI HAYVAN SEVGİSİ, MERHAMET VE SORUMLULUK BİLİNCİYLE BULUŞTURAN ÖZEL BİR PROGRAM DÜZENLEDİ.