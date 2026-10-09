Dolar 49,3377 +0,11%
Euro 55,2389 -0,05%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.692,83 +1,50%
EUR/USD 1,1199 -0,15%
Brent Petrol 104,42 +0,13%
--°

Miniklerden Gaziosmanpaşa'da merhamet ve sorumluluk dersi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Hayvanları Koruma Haftası'nda Hürriyet Anne Çocuk Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen beş atölyede çocuklara hayvan sevgisi, merhamet ve sorumluluk aşıladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:18

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 16:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Miniklerden Gaziosmanpaşa'da merhamet ve sorumluluk dersi

Gaziosmanpaşa'da çocuklara yönelik interaktif hayvan atölyeleri

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Hayvanları Koruma Haftası etkinlikleri çerçevesinde Hürriyet Anne Çocuk Etkinlik Merkezi'nde çocuklara yönelik kapsamlı bir program düzenledi. Etkinlikler, oyun ve uygulamalı çalışmalarla çocukların hayvanlara karşı merhamet, sorumluluk ve doğru yaklaşım kazanmasını hedefledi. Program kapsamında 5 farklı atölye kurularak katılımcılara çok yönlü öğrenme fırsatları sunuldu.

Atölyelerde öğrenme ve uygulama:

Atölyelerde çocuklar, hayvanların ayak izlerinden iskelet yapılarına kadar pek çok özelliği gözlemleme şansı buldu. Katılımcılar, hayvan türlerini izlerinden tanımayı, iskelet yapılarını inceleyerek canlıların anatomik farklarını anlamayı deneyimledi. Ayrıca çocuklar kendi mama kaplarını tasarladı, hayvan maskeleri üretti ve atık malzemelerden kuş yuvaları yaparak geri dönüşüm bilinciyle bakım ilişkisinin önemini kavradı.

Belediye temsilcileri, ebeveynler ve uygulamalı eğitim:

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Av. Eray Karadeniz atölyeleri dolaşarak çocuklarla ve velilerle sohbet etti; etkinlik sırasında doğum günü olan bir çocuğun pastasını keserek kutlama yaptı. Karadeniz, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nün önemine değinerek haftalık etkinliklerin amacının çocuklara öğretici rol modeller sunmak olduğunu belirtti.

Atölye çalışmalarında çocuklara hayvanların temel ihtiyaçlarının neler olduğu, doğru yaklaşım yöntemleri ve besleme kuralları uygulamalı şekilde aktarıldı. Programın sonunda katılımcılara çevrelerindeki can dostlarıyla paylaşmaları için mama verildi; bu adım, atölyelerde öğrenilen bilgilerin günlük yaşama taşınmasını desteklemeyi amaçladı.

Etkinlik, çocukların merhamet ve sorumluluk duygusunu pekiştirmeyi, ailelerin de bilinçlenmesini sağlamayı hedefleyen bir yaklaşım sergiledi. Hem eğitici hem de pratik uygulamalar içeren program, Gaziosmanpaşa'da hayvan sevgisinin küçük yaşlarda başlamasının önemini yeniden vurguladı.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ, HAYVANLARI KORUMA HAFTASI KAPSAMINDA ÇOCUKLARI HAYVAN SEVGİSİ, MERHAMET...

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ, HAYVANLARI KORUMA HAFTASI KAPSAMINDA ÇOCUKLARI HAYVAN SEVGİSİ, MERHAMET VE SORUMLULUK BİLİNCİYLE BULUŞTURAN ÖZEL BİR PROGRAM DÜZENLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

NATO paylaşımında TCG Gediz fırkateyninin görüntüleri öne çıktı
images

Didim'de zeytinyağı tadımıyla rekor hedefi: öğrenciler ve vatandaşlar buluştu
images

İstanbul’da haczedilen Caspian Airlines uçağı 11 gün sonra Tahran’a hareket etti
images

Marmarisli üç öğrenci IAC 2026'da kentlerini uluslararası platforma taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

NATO paylaşımında TCG Gediz fırkateyninin görüntüleri öne çıktı

Eskil'de kaldırıma savrulan genç sürücü ağır yaralandı

Oymaağaç'ta kenevir tarlası ve yüklü miktarda esrar ele geçirildi, 3 tutuklama

tasfiye edilen yatırım fonlarına yönelik kanun teklifi yatırımcıya güvence sağlıyor

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da