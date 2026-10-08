Miniklerden Gazze'ye renkli barış ve umut mesajı

Etkinlikte çocukların duyguları tuvale yansıdı:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen etkinliği Gazipaşa Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü organize etti. Gazipaşa Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen minikler, boya kalemleri ve fırçalarla Gazze'deki yaşıtlarına yönelik duygularını resimlerle anlattı. Etkinliğe, müftülüğe bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin yanı sıra aileleri ve farklı okullardan öğrenciler katıldı.

çizimlerde öne çıkan temalar:

Çocukların hazırladığı çalışmalarda barış, kardeşlik, özgürlük, umut ve daha güzel bir gelecek temaları belirgin şekilde yer aldı. Küçük yaş gruplarının bile savaş yerine barış, acı yerine mutluluk ve umutsuzluk yerine güzel yarınlara dair görsel mesajlar üretmesi dikkat çekti. Hazırlanan renkli resimler etkinlik alanında sergilendi ve aileler ile davetliler tarafından ilgiyle incelendi.

müftünün değerlendirmesi ve kapanış:

Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar, çocukların gösterdiği duyarlılığın önemli olduğunu vurguladı. Başar, Çocuklarımızın bu yaşta kardeşlik bilinciyle hareket etmesi, Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı acılara duyarsız kalmaması bizlere büyük bir umut veriyor. ifadelerini kullandı ve Gazze'deki çocukların dünyanın dört bir yanındaki yaşıtlarla sevgi, dua ve barış dolu yarınlarda buluşmasını diledi. Etkinlik, çocukların hazırladığı resimlerin paylaşılması, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve Filistinli çocuklar için yapılan dualarla sona erdi.

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE, GAZİPAŞA MÜFTÜLÜĞÜ GENÇLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN "FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇİZ" ETKİNLİĞİNDE ÇOCUKLAR, GAZZE’DEKİ YAŞITLARINA YÖNELİK BARIŞ, KARDEŞLİK VE UMUT MESAJLARINI RESİMLERİNE YANSITTI.