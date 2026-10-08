Miniklerden sokak dostlarına renkli sevgi dersi

Minikler sokak hayvanlarına sevgi taşıdı

Söğütlü İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler hayvan sevgisini pekiştirecek uygulamalı etkinliklerle bir araya geldi. Program, hem görsel hem de uygulamalı çalışmalarla çocukların hayvanlara karşı sorumluluk ve empati duygusunu öne çıkardı.

Programa katılanlar:

Etkinliğe Trabzon Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Sağır, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Erhan Ayvaz, Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Akıl, Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, Necmi Aksu Hayvanları Koruma Derneği temsilcileri ile Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı. Katılımcılar, okuldaki miniklerle bir araya gelerek programın farklı bölümlerinde destek verdi.

Çocukların etkinlikleri:

Öğrenciler arasında düzenlenen fotoğraf yarışmasında hayvan sevgisini fotoğraf karelerine yansıtanlar ödüllendirildi; dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ayrıca sokak hayvanları için hazırlanan kedi ve köpek kulübeleri öğrenci ellerinde rengarenk bir görünüme kavuştu; çocuklar kulübeleri boyayarak yaşam alanlarına doğrudan katkıda bulundu.

Programın en dikkat çekici anlarından biri, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan arama kurtarma köpeklerinin eğitici eşliğinde gerçekleştirdiği gösteri oldu. Eğitimli köpeklerin gösterileri öğrencilerin yoğun ilgisini çekti ve hayvanlarla çalışma konusundaki merakı artırdı. Etkinlikte ayrıca üniversite öğrencileri tarafından sunulan müzik dinletisi ve miniklerin hayvan temalı kostümleri renkli görüntüler oluşturdu.

Gün içinde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından getirilen yavru köpeklerle vakit geçirme imkanı bulan çocuklar, hayvanlarla doğrudan temas ederek bakım ve yakınlık gereksinimlerini deneyimlediler. Etkinlik, fotoğraf yarışması, atölye çalışmaları ve canlı gösteriler aracılığıyla hayvanların korunmasına yönelik duyarlılığı güçlendirmeyi hedefledi.

TRABZON'UN AKÇAABAT İLÇESİ SÖĞÜTLÜ İLKOKULU’NDA MİNİKLERE HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK İÇİN BİR ETKİNLİK DÜZENLENDİ.