Miniklere ağız sağlığı eğitimi: Yunusemre'de alışkanlıklar küçük yaşta şekilleniyor

Yunusemre'de miniklere yönelik ağız ve diş sağlığı çalışmaları

Yunusemre Belediyesi, çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda erken yaşta bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla ilçedeki okul ve Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri'nde eğitimlerini sürdürüyor. Çalışmalar, Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor ve Koruyucu Diş Hekimleri Derneği desteğiyle organize ediliyor. Eğitimleri Dernek Başkanı Diş Hekimi Faruk Tomruk veriyor.

Eğitimlerin ulaştığı öğrenci sayıları

2025-2026 eğitim öğretim yılında merkez mahallelerde bulunan 16 okulda 1 bin 870, kırsal mahallelerdeki 20 okulda 932 öğrenciye eğitim gerçekleştirildi. Kaynak Mahallesi Ferdi Zeyrek Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 56, Barış Manço Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 70 öğrenci de bu çalışmadan yararlandı. Böylece bir eğitim öğretim döneminde toplam 2 bin 928 öğrenciye ulaşılmış oldu.

2026-2027 döneminde devam eden program

2026-2027 eğitim öğretim döneminde de Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitimler devam ediyor; şu ana kadar 121 öğrenci ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirildi. Çalışmaların son adresi Yuvam Yunusemre Mehmet Şirin Yıldırım Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi oldu. Burada çocuklara doğru diş fırçalama teknikleri, ağız ve diş bakımının önemi ve sağlıklı ağız alışkanlıkları anlatıldı.

Eğitimin ardından miniklere çeşitli ağız ve diş bakım ürünlerinin yer aldığı çantalar hediye edildi. Etkinlikte Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Ali Özmen, Sağlık İşleri Müdürü Birsen Öcal ve Sosyal Hizmetler Müdürü Tuncay Öztürk de çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti. Eğitimler planlandığı şekilde ilçede yaygınlaştırılarak devam ediyor.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KONUSUNDA KÜÇÜK YAŞTA BİLİNÇLENMESİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA İLÇEDEKİ OKUL VE ÇOCUK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZLERİNDE EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. YUNUSEMRE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ANAOKULU VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.