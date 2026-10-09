Miniklere 'gıda koruyucusu' bilinci verildi: israfla mücadele okulda başladı

Eğitim programında neler yapıldı:

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Emirbeyazıt İlkokulu'nda, Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında bir eğitim programı gerçekleştirildi. Programa İlçe Müdürü Eren Kaçmaz ve kontrol görevlileri katıldı ve 3'üncü sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek gıda kaybı ile israfın önlenmesine dair temel bilgiler paylaşıldı.

Eğitimde, gıdaların doğru saklanması, tüketim planlaması ve kaynakların bilinçli kullanımı gibi konular üzerinde duruldu. Öğrencilere gıdanın değerinin erken yaşta öğretilmesinin hedeflendiği aktarıldı; uygulamalı örneklerle günlük hayatta yapılabilecek basit alışkanlık değişiklikleri anlatıldı.

Uygulamalar ve sembolik adımlar:

Program sonunda, farkındalık çalışmalarının simgesi olarak hazırlanan Gıda Koruyucusu armaları öğrencilere dağıtıldı. Bu sembol, çocukların öğrendiklerini hatırlamalarını ve ailelerine aktararak evde uygulanabilir değişiklikler başlatmalarını teşvik etmek için kullanıldı.

Yetkililer, eğitimlerin gıda israfının azaltılmasında önemli olduğunu vurgulayarak, toplum genelinde farkındalık oluşturmanın gerekliliğine dikkat çekti ve "Gıdanı koru, sofrana sahip çık" mesajını yineledi.

MUĞLA’DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE GIDA KAYBI VE İSRAFI EĞİTİMİ VERİLDİ